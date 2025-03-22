¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè7ÏÃ¡Ö¿´¤ª¤É¤ë¢ö¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¡¢¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤³¤í¤¬¤Ä¤¤¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¡Ö¿´¤ª¤É¤ë¢ö¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹3·î23Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡Âè7ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè7ÏÃ¡Ö¿´¤ª¤É¤ë¢ö¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡°ìÅÙ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤³¤í¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤È¤¿¤¿¤«¤¦»Ñ¤Ë¤ª¤É¤í¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¡¢¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤È¤Ê¤Ê¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤³¤í¤Îµ±¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È3¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£°ìÊý¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤³¤í¤Ï¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢¤³¤³¤í¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤¦¤¿¤¿¤Á¡£¤³¤³¤í¤Ï¤Þ¤Àµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤è¤¦¤È¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤í¤ÎÁÄÊì¤«¤éÎý½¬¾ì½ê¤òÊ¹¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¦¤¿¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤¦¤¿¤Î²Î¤È¤Ê¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¾Ð´é¤ò¼è¤ê¤â¤É¤·¡¢¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤À¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢³¹¤ËºÆ¤Ó¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡Âè7ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¢£Âè7ÏÃ¡Ö¿´¤ª¤É¤ë¢ö¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡°ìÅÙ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤³¤í¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤È¤¿¤¿¤«¤¦»Ñ¤Ë¤ª¤É¤í¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¡¢¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤È¤Ê¤Ê¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤³¤í¤Îµ±¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È3¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£°ìÊý¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤³¤í¤Ï¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢¤³¤³¤í¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤¦¤¿¤¿¤Á¡£¤³¤³¤í¤Ï¤Þ¤Àµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤è¤¦¤È¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤í¤ÎÁÄÊì¤«¤éÎý½¬¾ì½ê¤òÊ¹¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¦¤¿¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤¦¤¿¤Î²Î¤È¤Ê¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¾Ð´é¤ò¼è¤ê¤â¤É¤·¡¢¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤À¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢³¹¤ËºÆ¤Ó¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ