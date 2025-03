大阪の人気行列店が東京初進出！ 濃厚なうまみを感じる、昔ながらの中華そば（東京・新中野）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、新中野にオープンしたラーメン店。大阪で人気の尾道・笠岡ラーメンを啜りに行きましょう。

〈New Open News〉

中華そば ふじい 新中野店(東京・新中野)

お店入り口 写真:店舗から

2025年1月23日、新中野駅4番出口から徒歩約2分のところに「中華そば ふじい 新中野店」がオープンしました。本店は大阪の芦原橋に2011年に開業。現在、大阪エリアに難波と野田阪神も含む、計3店舗を展開しています。

新中野店は、東京エリア念願の1号店。“この味が食べたくて大阪まで通っていた”という人もいるほどの人気店の味わいが東京で食べられると、ラーメンフリークの間では話題になっています。どんなラーメンなのか、気になりますね。

中華そば 写真:店舗から

ラーメンのメニューは、「中華そば」890円、「チャーシューメン」1,250円、「かしわそば」990円、「タイガー(旨辛ラーメン)」1,130円の4種類。尾道や笠岡など、山陽エリアのご当地ラーメンがいただけます。

秘伝のスープは、丁寧に下ごしらえした魚介系に昆布や椎茸、小豆島産の醤油をはじめ複数の醤油をブレンドし、じっくりと炊き上げます。中華そばには、大小の背脂やチャーシュー、葱、メンマをトッピング。

中細ストレートの低加水麺 写真:店舗から

麺は、丸山製麺の中細ストレート麺を使用。オリジナル配合の低加水麺は、スープや香油がよく絡みます。通常より1.5倍の時間をかけて練り込む麺は、喉越しのよさとコシの強さが自慢です。

タッチパネル券売機でオーダーを進めていくと、ラーメンの仕上がりをカスタマイズできる画面へ。麺の量や硬さ、背脂やネギの量、スープの濃さなど5項目を設定できます。

テーブル席 出典:デイルス・マイビスさん

座席はカウンター4席とテーブル席(2人用×3卓)の合計10席。大阪の行列店で作られた丁寧なラーメンを味わいに訪れてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

半チャーハン定食(中華そば)1,100円です 写真:店舗から

『動物系背脂の醤油ラーメンと半チャーハンのセットを楽しみました。このラーメンは、背脂のコクが強く、濃厚な味わいが特徴です。スープは見た目以上にクリーミーで、豚の旨味がしっかりと感じられ、醤油のキリっとした塩味が絶妙にバランスを取っています。トッピングのチャーシューは柔らかく、脂身と赤身の旨みが口の中でとろけます。

セットに付いている半チャーハンは、パラパラとした食感が絶妙で、香ばしさが際立っています。ラーメンの濃厚なスープと組み合わせると、ちょうど良い相性を見せてくれました。チャーハンは具材が豊富で、アクセントとして入った青ネギが爽やかさを加え、最後まで飽きることなく楽しめます。

全体的にボリューム満点で、満足感の高い一杯でした。ラーメンとチャーハンのコンビネーションは、食欲を存分に満たし、別々で食べるよりも相乗効果を感じました。次回は友人を誘って再訪したいと思わせる美味しさでした。動物系の旨味を堪能したい方には、ぜひおすすめの一品です』(こやまんちゃんさん)

タイガー(旨辛ラーメン) 写真:店舗から

『ノーマルより辛めのタイガーと半チャのセットをオーダー

タイガーには挽肉、ニラ、もやしが乗っています

スープは辛めで辛さが足りない場合はカイエンペッパーで調整出来ます

生卵を加えると味がマイルドになります

チャーハンは後から提供されます

パラパラに仕上がっていて、醤油の香りが香ばしい

これは絶対セットでオーダーするべき一品です』(ぴろ@続きはキッチンでさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆中華そば ふじい 新中野店住所 : 東京都中野区中央3-34-1 プラム鍋横 1FTEL : 03-6755-3042

文:斎藤亜希

