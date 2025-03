「名古屋コーチン」の液卵を使用して焼いたタルト生地！chefs cochin「ゴールデンタルト」

東海寿が展開する名古屋みやげの新ブランド「chef’s cochin(シェフズコーチン)」が、ジェイアール名古屋タカシマヤB1F ウィークリー催事に2025年3月19日(水)〜3月25日(火)出店。

会場では、日本の三大地鶏「名古屋コーチン」の卵を使用した「ゴールデンタルト」「キャラメルコーチンフロマージュ」を販売します。

販売商品:ゴールデンタルト 4個入 1,151円(税込)表示価格

ゴールデンタルト 8個入 1,951円(税込)表示価格

キャラメルコーチンフロマージュ 単品2,700円(税込)…冷凍販売

ゴールデンタルトは「名古屋コーチン」の液卵を使用して焼いたタルト生地に、カスタードのチョコクリームを絞り、カラメル風味の焼きチョコ生地を重ね、最後にキャラメルパウダーをふりかけて焼き上げた濃厚な味わい。

キャラメルコーチンフロマージュは キャラメル風味が特徴のチーズケーキ(冷凍販売)

下段に北海道産のクリームチーズ、マスカルポーネチーズ使用で名古屋コーチンの卵黄を使用したベークドタイプのチーズケーキを、中段には北海道産生クリームの塩キャラメルソース、上段にはホワイトチョコレートと生クリームを合わせたムースに塩キャラメルソースをマーブル状に流しトッピングしたケーキです。

