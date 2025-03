セオリーは、現代のライフスタイルに必要な快適さと機能性を兼ね備えた革新的な素材と、これまで培ってきたテーラリング技術が融合した最新コレクション「Motion Wool」を3月19日(水)より販売中です。

セオリー「Motion Wool」

発売日 : 2025年3月19日(水)

販売店舗 : 全国のTheory店舗及びオンラインストア

※一部店舗を除きます。

店舗により取り扱い商品が異なります。

セオリーは、現代のライフスタイルに必要な快適さと機能性を兼ね備えた革新的な素材と、これまで培ってきたテーラリング技術が融合した最新コレクション「Motion Wool」を3月19日(水)より販売中。

デザインと機能が融合したMotion Wool(モーションウール)は、全4型各2色。

動きにあわせてフィットするストレッチ性や体温をコントロールするのに役立つ通気性、そして特殊加工を施すことで長時間の着用でもシワになりにくく洗練されたスタイルを保て、4型すべてを洗濯機で洗えます。

また、テーラードジャケットとパンツは共生地の付属ポーチに収納し持ち運べ日常だけでなく旅行や出張などあらゆる時と場所で活躍し、現代のライフスタイルにシームレスに溶け込む着こなしのシステムを作り出します。

Motion Wool

Motion Wool

Motion Wool

■コレクション

Clinton Travel Blazer A 64,900円(税込)

Overshirt Travel Blouson 42,900円(税込)

Curtis Travel Pant A 39,600円(税込)

6Panel Cap 9,900円(税込)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長時間の着用でもシワになりにくく洗練されたスタイルが保てる!セオリー「Motion Wool」 appeared first on Dtimes.