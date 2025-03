ALGONAは、北海道の大地ではぐくまれた原材料を最大限に活かす新しい洋菓子ブランド【aoka(アオカ)】の本州初のPOP UP SHOPをジェイアール名古屋タカシマヤに2025年3月19日(水)から出店します。

aoka『キャラメルチョコレートサンド』

ALGONAは、北海道の大地ではぐくまれた原材料を最大限に活かす新しい洋菓子ブランド【aoka(アオカ)】の本州初のPOP UP SHOPをジェイアール名古屋タカシマヤに2025年3月19日(水)から出店。

【aoka(アオカ)】が、いよいよ本州初のPOP UP SHOPをジェイアール名古屋タカシマヤに出店します。

キャラメルチョコレートサンド1個入り 390円

■原材料は北海道産を厳選

主力商品の『キャラメルチョコレートサンド』は、厚さ10mmのミルクチョコレートをキャラメル風味のラングドシャでサンド。

キャラメルとチョコレート、2つの美味しさを重ね合わせた味わい深い焼き菓子です。

お菓子に使用される小麦、砂糖、生クリーム等の原材料は、北海道産を厳選。

常温で持ち運びが可能で、賞味期限は40日以上の商品を用意しているので、ギフトにも最適です。

選び抜いた北海道産の原材料にこだわり、その恵みを生かしたお菓子づくりを大切にしています。

ひとくち味わうたびに、心まで澄み渡るような、豊かな時間を楽しめます。

■期間限定・店舗情報

ショップ名:aoka(アオカ)

出店場所 :[愛知県・名古屋]

ジェイアール名古屋タカシマヤ B1F ウィークリースポット

出店期間 :2025年3月19日(水)〜25日(火)10:00〜20:00

■商品情報

キャラメルチョコレートサンド1個入り 390円

キャラメルチョコレートサンド4個入り 1,560円

キャラメルチョコレートサンド8個入り 3,120円

レーズンバターサンド 390円

キャラメルラングドシャ(缶入り) 3,901円

※すべて税込価格

※すべて常温保存可

レーズンバターサンド 390円

キャラメルラングドシャ(缶入り) 3,901円

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ひとくち味わうたびに、心まで澄み渡るような豊かな時間を楽しめる!aoka『キャラメルチョコレートサンド』 appeared first on Dtimes.