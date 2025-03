周囲を気にすることなく、まるで別荘のようにくつろげる！那須高原 プライベートヴィラ Yellow Base

ライフベースキャンプは、愛犬と泊まれる宿泊施設「那須高原 プライベートヴィラ Yellow Base」をリニューアルオープンします。

那須高原 プライベートヴィラ Yellow Base

所在地 : 栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内

連絡先 : 0287-74-5517、 info@lbcg.net

リニューアルオープン日: 2025年3月21日(金)

予約・お問い合わせ : 公式ホームページ、お電話にて

今回のリニューアルでは、ペット連れの利用者にとって、より快適で楽しい滞在が叶うよう、設備やサービスを大幅に強化しました。

【「那須高原 プライベートヴィラ Yellow Base」について】

「那須高原 プライベートヴィラ Yellow Base」は、那須高原の豊かな自然の森を存分に楽しめる、プライベート仕様の自然体験型のヴィラです。

ペットと一緒に過ごせることをコンセプトに、広々とした敷地と開放感あふれる空間で、快適な滞在を提供しています。

ペットと一緒に過ごせるのはもちろん、3世代の家族や友人との滞在にもおすすめです。

1日数組限定の貸切のため、周囲を気にすることなく、まるで別荘のようにくつろげるのが魅力です。

また那須塩原駅など主要スポットからの無料送迎も実施しています。

【ペット専用のヴィラの新設】

専用の足洗い場も完備

ウッドデッキも改装しました

ペット連れの方により快適に滞在していただけるよう、ペット専用のヴィラを新設しました。

専用の足洗い場は、お湯が出るので涼しい那須の気候でも安心。

シャンプーも完備し、散歩後のケアもスムーズに行えます。

さらに、ウッドデッキは柵付きで、愛犬を自由に遊ばせることが可能です。

部屋の中もペットが自由に動き回れる設計になっており、愛犬にとってもストレスなく過ごせる環境を整えました。

愛犬と一緒の滞在をより快適にするため、ペット用アメニティについても大幅に充実させました。

専用のケージや食器、トイレシートを用意し、宿泊時の持ち物を最小限に。

また、ペット用のタオルや消臭スプレーなども無料で貸し出ししており、長期滞在や雨の日でも清潔に過ごせる環境を提供します。

【各部屋の内装をリニューアル!アクセントクロスでおしゃれ空間に】

アクセントクロスでよりおしゃれに

明るく開放感のあるベッドルーム

明るい和室もあるので赤ちゃん連れでも安心

ヴィラの内装も大幅にリニューアル。

デザイナーズリフォームして、より洗練されたデザインに生まれ変わりました。

落ち着いた色合いを採用し、リラックスできる空間を演出。

間接照明を取り入れることで、夜はよりムードのある雰囲気を楽しめます。

家具や装飾も統一感のあるデザインに変更し、より洗練されたインテリア空間となりました。

また寝室が複数に分かれているため、複数世帯や親子3世代での滞在にも最適です。

リビングと寝室を適度に分離したレイアウトにより、それぞれのプライベート空間を確保しつつ、リラックスして過ごせます。

お子様連れのご家族はもちろん、シニアの方も快適に滞在できるよう、段差の少ない設計や手すりの設置など細やかな配慮を施しました。

【愛犬も大はしゃぎのドッグラン】

宿泊者はドッグラン無料

足が汚れにくいオムニ人工芝コート

敷地内には広々としたドッグランを完備し、愛犬がのびのびと走り回れる環境を整えました。

地面には足に優しいオムニ人工芝の専用素材を使用し、汚れにくく安全に遊べるよう配慮。

ベンチや日よけスペースも設置し、飼い主様も快適に過ごせます。

【より豪華にリニューアルした食事メニュー】

栃木牛ステーキBBQ

たき火で仕上げるホットサンド

夕食のBBQは地元栃木の食材を活かし、栃木牛ステーキを中心としたより贅沢なメニューへとリニューアル。

新鮮な那須野菜や地元産の老舗焼きそばを使用し、食材本来の味わいを楽しめる内容となっています。

さらに、朝食には豆から挽く香り高いコーヒーやたき火で仕上げるホットサンドセットを用意。

パンの香ばしさと、とろけるチーズが絶妙な一品で、アウトドア気分を味わいながら那須高原らしい朝を満喫できます。

ヴィラには全天候型のBBQスペースを完備し、雨の日でもゆったりと食事を楽しめます。

さらにBBQ中は柵付きのウッドデッキに愛犬を置いておけるため、飼い主様が安心して食事を楽しめるよう配慮しました。

【併設アクティビティ施設の紹介】

滞在中はヴィラ内だけでなく、併設の施設でも充実した時間を過ごせます。

また連携を強化しました。

<グランピングカフェ&バー “たき火”>

愛犬と森の中でカフェタイム

無添加でバランスの良いわんちゃんごはん(無料!)

那須高原の自然の中で、ペットと一緒にたき火を囲みながら食事やドリンクを楽しめるアウトドアカフェ。

夜はバーとしても営業し、キャンプ気分を満喫できます。

最大6時間も楽しめる飲み放題オプションもあります。

宿泊者には愛犬用の特製ごはんが無料提供され、利用料自体の割引もあるので、より宿泊者もペットもより満足な滞在ができるようになりました。

<ジャイロライドパーク>

ライドは自立するので誰でも簡単に体験可能

3世代でも楽しめる

自立式電動立ち乗りボード「ジャイロライド」で、オフロードの原生林コースをインストラクター無しで自由に駆け巡れる施設です。

老若男女問わず3世代で楽しめ、雨の日も雪の日も汚れにくく、汗をかかずに楽しめます。

宿泊者限定で2台が無料で乗り放題(プランによる)

公式サイト: https://lbcg.net/grp/

<森の天空サウナ&露天風呂>

頭上に広がる360度の原生林を眺めて“整う”

こだわりのヒノキのサウナ室

完全貸切のツリーハウス型の貸切スパ施設。

フィンランド式サウナでロウリュを楽しんだ後は、森林を眺めながら入れる露天風呂や水風呂で極上のリラックス体験が可能です。

宿泊者は無料(プランによる)

<パワーショベルパーク>

迫力の3トンパワーショベル

インストラクターがマンツーマンで指導

「コマツ」の本物の働くクルマであるパワーショベルを体験できるアクティビティ施設。

大型・小型2種類から選択可能で大人から子どもまで、重機の操作を楽しむことができる人気施設です。

宿泊者は利用料自体の割引あり

【那須高原の自然に囲まれた贅沢なプライベートステイ】

「那須高原 プライベートヴィラ Yellow Base」は、那須高原の豊かな自然に囲まれた完全プライベート仕様のヴィラ。

ご家族やご友人とともに、まるで別荘のようにくつろげる空間を提供します。

また、当施設は1日数組限定の貸切型ヴィラのため、周囲を気にせずのんびり過ごせるのも魅力です。

新しくなった「Yellow Base」で、ペットと共に特別なひとときを過ごせます。

