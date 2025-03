【Anime Japan 2025】 開催期間:3月22日~23日 開催場所:東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-10-1)

本日3月22日より開催されているイベント「Anime Japan 2025」において、毎日放送(MBS)のブース出展が行なわれている。

ブース内では2025年7月より第2期が放送予定のアニメ「ダンダダン」の展示が登場。各キャラクターを紹介するパネルや作中のシーンを集めた映像展示、大量のお札が貼られた部屋の再現など、「ダンダダン」らしい不思議な空間が広がるブースとなっている。

またアニメ「ウィッチウォッチ」の展示では、物を大きくする魔法「ビッグーン」を体験できるエリアが登場。教室の中で大きくなってしまった自分自身をスタッフに撮影してもらうことができる。

【ダンダダン】【ウィッチウォッチ】

