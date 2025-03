酢みそで食べるこんにゃくも！こんにゃくパーク「刺身こんにゃく」4種類

こんにゃくパークは、こんにゃく消費が減少する春夏商品として、4種類の刺身こんにゃくを2025年3月1日(土)より販売中です。

こんにゃくパーク「刺身こんにゃく」4種類

※参照:総務省「家計調査」

■商品概要

商品名 :酢みそで食べるまるまるの刺身こんにゃく

商品特徴:小さめのミートボールサイズのあおさ入り刺身こんにゃく

容量 :170g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

商品名 :玉ねぎポン酢で食べるサラダのこんにゃく

商品特徴:筋目を入れて玉ねぎポン酢が絡みやすくした短冊状の刺身こんにゃく

容量 :170g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

商品名 :中とろ風おさしみこんにゃく

商品特徴:やわらかさを追求し中とろの食感を再現した刺身こんにゃく

容量 :220g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

商品名 :うすぎりさしみゆば風こんにゃく

商品特徴:汲み上げ湯葉のような薄さの刺身こんにゃく

容量 :220g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

■こんにゃくパークおよび全国のスーパー、オンラインショップで販売中

