長崎県諫早市長選と市議選（定数26）は23日、投開票される。各候補は企業進出が相次ぐ中での定住促進や子育て支援、高齢化が進む地域での生活支援などを訴え、最終盤での支持拡大を図っている。

市長選には無所属現職の大久保潔重氏（59）＝自民、公明推薦＝と、諸派新人の犬尾公氏（51）が立候補。市議選には現職20人、新人9人の計29人が立候補している。

20日までに期日前投票をした人は、市長選で1万2083人で前回の同時期よりも738人少ない。市選挙管理委員会は「前半は寒かったこともあり、伸び悩んだ。祝日の20日に来場が増えたので、このまま伸びてほしい」と期待する。

いずれも投票は23日午前7時〜午後6時、市内75カ所で実施。開票は同日午後7時半から同市中央体育館である。有権者数は11万1277人（15日現在、市選管調べ）。

（今井知可子）

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■諫早市議選立候補者（定数26ー29、届け出順）

南条 博75 自治会役員 自現5

森 多久男70 身障者福祉協会長 自現2

江島 克子59 党県女性局次長 公新

鶴田 啓子58 元アナウンサー 無新

田川 伸隆57 社会福祉法人理事 自現4

中村 太郎35 税理士事務所職員 無現2

瀬頭 新治71 元市多良見支所長 無新

北坂 秋男74 地区健全育成会長 自現3

川崎 剛64 自治会長 自現2

北島 守幸68 元市商工会長 自現5

佐々木宣綱44 元国会議員秘書 立新

相浦喜代子60 更生保護女性会長 無現4

大久保正博70 NPO法人理事 無現2

中野 太陽47 小学PTA副会長 共現5

杉本 幸二57 キャリア支援講師 無新

山口 正広66 薬剤師 無新

島田 和憲75 元自治会長 無現3

橋本 裕太39 農業系研究開発業 国新

中島 康範59 農業会社社長 無新

岩竹 洋一60 党諫早副支部長 公現1

永尾 典嗣53 タクシー会社社長 自現1

西田 京子76 党県委員 共現4

森 和明66 一級建築士 無現1

福田 美子64 看護師 自現3

谷沢 和浩62 婦人服縫製業代表 無現1

青山 昭広57 精肉販売会社役員 無現1

酒井 晋介43 交通指導副支部長 無新

並川 和則80 党支部幹事長 自現5

湯田 清美60 党県本部幹事 公現2