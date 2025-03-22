

――――――――――――――――――― 3月24日 (月) ――

◆国内経済

・「マイナ免許証」が運用開始

・「新パスポート」が発給開始

◆国際経済ｅｔｃ

★中国MLF（中期貸出制度）金利

・ドイツ3月製造業PMI (17:30)

・ドイツ3月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏3月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏3月サービス業PMI (18:00)

・米国3月製造業PMI (22:45)

・米国3月サービス業PMI (22:45)

・米国2月住宅建設許可件数[確報値]

◆新規上場、市場変更 など

★ミライロ <335A> ：東証Ｇ上場

〇錢高組 <1811> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 3月25日 (火) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (1月23・24日開催分、8:50)

・国際決済銀行（BIS）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[24年12月末現在]（8:50）

・2月外食売上高 (14:00）

・2月全国百貨店売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ3月Ifo景況感指数 (18:00)

・米国1月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国1月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国3月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

★米国2月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国3月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]ゲームストップ

◆新規上場、市場変更 など

★ビジュアル・プロセッシング・ジャパン <334A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 3月26日 (水) ――

◆国内経済

・2月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・1月景気動向指数[改定値] (14:00)

・2月全国スーパー売上高 (14:00）

◆国際経済ｅｔｃ

・英国2月消費者物価指数 (16:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国2月耐久財受注 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]ダラーツリー

◆新規上場、市場変更 など

〇システムリサ <3771> [東証Ｐ]：名証Ｐ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 3月27日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月末権利付き最終売買日

・40年国債入札

・「高輪ゲートウェイシティ」が開業

◆国際経済ｅｔｃ

・1-2月中国工業企業利益 (10:30)

・ユーロ圏2月マネーサプライM3 (18:00)

・米国10-12月期実質GDP[確報値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国2月卸売在庫 (21:30)

・米国2月仮契約住宅販売指数 (23:00)

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]ルルレモン・アスレティカ

◆新規上場、市場変更 など

★ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ <338A> ：東証Ｇ上場

★ダイナミックマッププラットフォーム <336A> ：東証Ｇ上場

〇大阪製鉄 <5449> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)

〇プラッツ <7813> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 3月28日 (金) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見（3月18～19日分、8:50）

・3月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・英国10-12月期GDP (16:00)

・ドイツ3月失業率 (17:55)

・ユーロ圏3月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏3月景況感指数 (19:00)

★米国2月個人所得 (21:30)

★米国2月個人消費支出 (21:30)

・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★トヨコー <341A> ：東証Ｇ上場

★プログレス・テクノロジーズ グループ <339A> ：東証Ｇ上場

〇タツミ <7268> [東証Ｓ]：上場廃止

〇プレサンス <3254> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月29日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 3月30日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・欧州が夏時間入り



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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