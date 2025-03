桜あんとフレッシュで甘い苺使用！the PARKSIDE「春色さくらパフェ」

「the PARKSIDE - Nanbu Fruit & Veggie Marche -」が、お花見やピクニックなどの行楽にぴったりなテイクアウトメニュー「お花見ピクニックセット」を2025年3月20日から販売開始しました。

また店内では、春を感じる桜あんと旬の苺をふんだんに使用した期間限定パフェ「春色さくらパフェ」を3月1日から販売開始。

お花見スポットとしても有名な大泉緑地という大きな公園に隣接した青果市場がプロデュースしたカフェで、お花見とあわせてゆったりとしたカフェタイムを過ごせます。

■the PARKSIDE - Nanbu Fruit & Veggie Marche -とは?

the PARKSIDEは青果市場がプロデュースするカフェ&マルシェです。

「野菜やフルーツの美味しさを多くの人に知ってもらいたい」その想いで市場の熟練バイヤーがセレクトした新鮮なお野菜やフルーツを提供しています。

カフェでは季節ごとのメニューを用意、マルシェでは「旬な」情報を詰め込んだお野菜やフルーツを提供しています。

■商品の特徴

*お花見ピクニックセット

「隣接する大泉緑地でのお花見やピクニックをより楽しんでいただく」をコンセプトに、メインからデザートまで旬の新鮮なお野菜やフルーツをつめ込んだ、the PARKSIDEならではの期間限定テイクアウトメニューです。

メインとなるサラダBOXに、デザートはお花見にぴったりな春うららシフォン(シフォンケーキ×クリームに苺や桜モンブランがのったカップデザート)、さらに季節のフルーツ(はるみオレンジ)とジュースがついたお得なセットです。

ヘルシーでかわいい、おしゃれな「お花見ピクニックセット」で春のお出かけが楽しめます。

こちらはお電話での事前予約が必要です(TEL:072-258-2221)。

春色さくらパフェ

春を感じる桜あんとフレッシュで甘い苺、抹茶クランブルがいいアクセントになっていて、杏仁プリンとのマッチングで最後の一口まで新たな発見がある、春限定のthe PARKSIDEオリジナルパフェです。

隣接した青果市場が運営するカフェだからこそ実現可能な新鮮いちごのパフェを求めて、近隣の方はもちろん遠方からも毎年たくさんのお客様が来店されます。

2025年は更に改良を重ねてよりおいしく仕上がりました。

5月15日までの期間限定販売で、いちごがなくなり次第終了となります。

サラダプレート

レタスなど葉物野菜の上に、根菜チップス、焼野菜、フルーツ、キャロットラぺなど、その時々の旬の野菜やフルーツを盛り付けた、副菜ではなくメインになるサラダです。

チキン、ローストビーフ(追加料金)、サーモン(追加料金)からメインをチョイス、オリジナルドレッシング5種(ジェノベーゼシーザー、オニオン、柑橘、とうもろこし、ごま)から1種チョイスしてお好みのサラダにアレンジ可能。

生野菜だけでなく四季折々の野菜のグリルやマリネも盛られており、そのボリューム感でいつもお客様を驚かせています。

女性だけでなく野菜が苦手な男性やお子様からも「ここの野菜は美味しい、沢山食べられる」というお声がよく聞かれます。

季節のパフェ・スイーツ

the PARKSIDEでは、四季折々に旬のフルーツを使用したパフェやスイーツを提供しています。

春にはいちご、夏は桃やマンゴー、すいか、メロン、秋は栗やいちじく、ぶどう、マスカット、冬にはラ・フランスやリンゴ、みかん、さつまいもなど、青果市場直営だからこそ実現できる新鮮なフルーツをふんだんに使用したスイーツをぜひ楽しめます。

さらに、2025年はお花見など春の行楽をより楽しんでいただくために、テイクアウトのカップデザート「おでかけ苺シフォン」と「春うららシフォン」を期間限定で用意されました。

こちらは事前予約が必要。

*マルシェ

国内産地から直送された、熟練バイヤー厳選の新鮮なお野菜とフルーツを毎日お届けしています。

「箱売り」による大量購入も可能。

BBQやスポーツの合宿など、イベントや行楽に最適です。

*カフェ二階のレンタルスペース

カフェの二階にはマルシェやワークショップなど、様々な用途で活用できるレンタルスペースもあります。

もちろんカフェメニューはすべてオーダー可能です。

■店舗概要

店舗名 :the PARKSIDE - Nanbu Fruit & Veggie Marche -

営業時間:10:00〜17:00(ラストオーダー 16:15)

定休日 :水曜日・年末年始

駐車場 :16台

TEL :072-258-2221

