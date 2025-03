変わり種のたまごパンも！東武百貨店 池袋本店 第15回「IKEBUKUROパン祭」

東武百貨店 池袋本店では3月27日(木)から4月1日(火)までの6日間、第15回「IKEBUKUROパン祭」を開催します。

東武百貨店 池袋本店 第15回「IKEBUKUROパン祭」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約180坪)

東武百貨店 池袋本店では3月27日(木)から4月1日(火)までの6日間、第15回「IKEBUKUROパン祭」を開催。

初出店4店舗を含む全48店舗が集結。

今回は、「チーズパン」「カレーパン」「たまごパン」をクローズアップします。

中でも、とろ〜り溢れる5種のチーズパンや、さまざまな食感を楽しめる進化系カレーパン、変わり種のたまごパンに注目!その他、ココでしか出会えない東武限定パンや、甘酸っぱいいちごのパンなどバリエーション豊かに展開。

◆種類豊富な「チーズパン」

【イルマットーネ アルル】「こぼれとうきびパンチーズモンスター〜北海道とろける5種のチーズ〜」

[東武限定品][実演]

【イルマットーネ アルル】

「こぼれとうきびパンチーズモンスター〜北海道とろける5種のチーズ〜」573円(1個)《各日数量限定》

こぼれとうきびパンの中に、カマンベール、モッツァレラを入れ、チェダーソースを塗り、ラクレット、ゴーダをのせて焼き上げたチーズパン。

【ボー・ション ド ブレ】「クリームチーズとドライフルーツのパニーニ」

[東武限定品][実演]

【ボー・ション ド ブレ】

「クリームチーズとドライフルーツのパニーニ」702円(1個)

クリームチーズにフルーツミックス、クルミ、イチジク、クランベリーなどが入ったスイーツ系のパニーニ。

【ブーランジェリー オペラ】「クロックムッシュクロワッサン」

[実演]

【ブーランジェリー オペラ】

「クロックムッシュクロワッサン」681円(1個)

中には、厚切りベーコンとホワイトソース。

上にはチーズをのせて焼き上げたクロワッサン。

◆進化が止まらない「カレーパン」 もちもち、パリパリ、ザックザク食感

【奥芝商店 小麦のかたまり】「150年の生カレーパン 十勝産インカのめざめとエビキーマ」

[東武限定品]

【奥芝商店 小麦のかたまり】

「150年の生カレーパン 十勝産インカのめざめとエビキーマ」540円(1個)

生カレーパンならではのもちもち生地の中にエビキーマがたっぷり。

上にはホクホクのインカのめざめを大胆にトッピング。

【MONT-NOM(モンノン)】「ココナッツチキンカレー」

[東武限定品]

【MONT-NOM(モンノン)】

「ココナッツチキンカレー」521円(1個)《各日販売予定80点》

数種のスパイスとココナッツミルクやトマトで鶏もも肉を煮込んだマイルドな味わいのカレーがパンスイス生地にマッチ。

【小麦の奴隷LABO 自由が丘店】「ザックザクカレーパン」

【小麦の奴隷LABO 自由が丘店】

「ザックザクカレーパン」420円(1個)《各日数量限定》

クルトンをつけた生地はザックザク食感。

中にはジャガイモがゴロっと入っている。

◆黄身のトリコになる「たまごパン」 お好み焼きなどの変わり種も

【コラッツィオーネ ヴァーリオ】「太陽卵で作った厚切りイタリアンチーズオムレツサンド」

[東武限定品][実演]

【コラッツィオーネ ヴァーリオ】

「太陽卵で作った厚切りイタリアンチーズオムレツサンド」702円(2個入)《各日販売予定80点》

太陽卵とパルミジャーノレッジャーノで作るイタリアンオムレツをふんわりフォカッチャでサンド。

【kakko】「厚焼たまごサンド(黒トリュフ&チーズ)」

[東武限定品]

【kakko】

「厚焼たまごサンド(黒トリュフ&チーズ)」1,481円(1パック/3切入)《各日販売予定20点》

特製だしと黒トリュフの厚焼たまごに、パルミジャーノレッジャーノをかけた大人の味わい。

【マザーグース】「お好み焼きパン」

【マザーグース】

「お好み焼きパン」380円(1個)

カリっとした焼きそばに目玉焼き、マヨネーズをのせ、お好み焼きをイメージしたパン。

◆ココでしか出会えない東武限定パン

【手づくりのデリとパン cafe cocona】「白身魚フライの春色明太バーガー」

[東武限定品]

【手づくりのデリとパン cafe cocona】

「白身魚フライの春色明太バーガー」788円(1個)《各日販売予定30点》

たまごやアスパラガスなど春色の食材を取り入れたバーガー。

さっぱりとした野菜、ピリ辛な明太子ソースによく合う白身魚フライなど様々な味のコントラストを楽しめる。

【LA VIGNE AKIKO(ラ ヴィーニュ アキコ)】「ItaCro ピスタチオ×レアチーズ×ストロベリー」

[東武限定品][実演]

【LA VIGNE AKIKO(ラ ヴィーニュ アキコ)】

「ItaCro ピスタチオ×レアチーズ×ストロベリー」881円(1個)《各日販売予定50点》

サックサクのオリジナルクロワッサンの上にはピスタチオを贅沢に使用したクリーム。

サンドしたレアチーズとストロベリーピューレがアクセント。

濃厚なチーズケーキのような味わい。

【クジラ荘】「ハナミチーズMIDORI」

[東武限定品]

【クジラ荘】

「ハナミチーズMIDORI」1,180円(1個)《各日販売予定30点》

ほうれん草のチーズに、ハニーマスタードで和えたベーコンと桜の花びらをトッピングした春らしいパン。

【オスピターレ】「生スフォリアテッラ カスタード&ホイップ」

[東武限定品][実演]

【オスピターレ】

「生スフォリアテッラ カスタード&ホイップ」481円(1個)

バター不使用のバリッバリ生地にふわふわのホイップとカスタードを入れた東武限定の生スフォリアテッラ。

◆甘酸っぱいいちごのパン

【GREEN THUMB】「いちごのデニッシュ『いちごいちえ』」

[初出店]

【GREEN THUMB】

「いちごのデニッシュ『いちごいちえ』」601円(1個)

サックサク食感のデニッシュ生地に、自家製カスタードを入れ、新鮮ないちごをたっぷりのせた華やかな一品。

※販売期間:3月29日(土)まで

【本郷ベーカリー】「手のひらパン『もちっといちご大福パン』」

【本郷ベーカリー】

「手のひらパン『もちっといちご大福パン』」580円(1個)

北海道産のつぶあんと、甘酸っぱいいちごをお餅と一緒にパン生地で包み、じっくり焼き上げた大福のようなパン。

真ん中で割ってみるのがオススメ。

【THE STANDARD BAKERS】「いちごクロワッサン」

【THE STANDARD BAKERS】

「いちごクロワッサン」432円(1個)《各日販売予定50点》

真っ赤ないちごをイメージ。

甘酸っぱいいちごチョコレートをかけたサクサク食感のクロワッサン。

【金谷ホテルベーカリー】「ストロベリーブレッド」

【金谷ホテルベーカリー】

「ストロベリーブレッド」972円(1個)

生地にいちごを練り込んだ、香りの豊かなパン。

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

※写真はイメージです。

※3月18日(火)時点の内容です。

