¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹¥¤¤ÊÃËÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 1°Ì¡Ö¾¾Ê¿·ò¡×¤ËÂ³¤¯Æ±Î¨2°Ì¤Î2¿Í¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î7¡Á14Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷170¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹¥¤¤ÊÃËÀÇÐÍ¥¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ë¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëæÆÌé¤òÃ´Åö¡£¥É¥é¥Þ¤Î½øÈ×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ç¾¯¤·Å·Á³¤ÊæÆÌé¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎø°¦¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ´ïÍÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ë·¼çÆ¬¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¡¢±éµ»¤â¾å¼ê¤¯²¿¤è¤ê¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ë¤ÎÉã¿Æ¡¦À»¿Í¤òÃ´Åö¡£À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¾¯¤·´è¸Ç¤ÊÀ³Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÇÀ²È¤«¤éÍýÍÆ»Õ¤ËÉü¿¦¤·¤Æ¡Ö¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¥è¥Í¥À¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤Æñ¤·¤¯¤â²ÈÂ²¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ëÀ»¿Í¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤è¤ê¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤Ì£¤ò¤À¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê´¶¤¸¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿²Æì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ë¤ÎÁÄÉã¤Ç¤¢¤ëÊÆÅÄ±ÊµÈ¤òÃ´Åö¡£¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Åö½é¤«¤é¼«Í³ËÛÊü¤Ê¡È¤Î¤Ü¤»¤â¤ó¡É¤Ç¡¢¾ï¤Ë²ÈÂ²¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤éÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤±ÊµÈ¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Î±éµ»¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¡¢Ç÷ÎÏ¡¢Â¸ºß´¶¤¬ÊÌ³Ê¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
3·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹¥¤¤ÊÃËÀÇÐÍ¥¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
Æ±Î¨2°Ì¡§º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¿»Í¥ÄÌÚæÆÌé¢ªÊÆÅÄæÆÌé¡¿42É¼Æ±É¼¤Ç2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Í¥ÄÌÚæÆÌé¡¿ÊÆÅÄæÆÌé¡×¤ò±é¤¸¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2015Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Ë²Î¤ò¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¡ØTOKYO MER¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä±Ç²è¡ØÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎø°¦¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ´ïÍÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ë·¼çÆ¬¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¡¢±éµ»¤â¾å¼ê¤¯²¿¤è¤ê¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Î¨2°Ì¡§ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¿ÊÆÅÄÀ»¿Í¡¿42É¼¤â¤¦1¿Í¤Î2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÊÆÅÄÀ»¿Í¡×¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥«¥ó¥¾¡¼ÀèÀ¸¡Ù¤ÈÉñÂæ¡Ø½Õ¤Î¤á¤¶¤á¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¢¡Ø¥à¥·¥ç¤Ü¤±¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ë¤ÎÉã¿Æ¡¦À»¿Í¤òÃ´Åö¡£À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¾¯¤·´è¸Ç¤ÊÀ³Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÇÀ²È¤«¤éÍýÍÆ»Õ¤ËÉü¿¦¤·¤Æ¡Ö¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¥è¥Í¥À¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤Æñ¤·¤¯¤â²ÈÂ²¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ëÀ»¿Í¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤è¤ê¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤Ì£¤ò¤À¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê´¶¤¸¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿²Æì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¾¾Ê¿·ò¡¿ÊÆÅÄ±ÊµÈ¡¿43É¼1°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÊÆÅÄ±ÊµÈ¡×¤ò±é¤¸¤¿¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï1975Ç¯¤Ë¡ØºÂÆ¬»ÔÊª¸ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£1978Ç¯¤Ë¤Ï»þÂå·à¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢»þÂå·à¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ë¤ÎÁÄÉã¤Ç¤¢¤ëÊÆÅÄ±ÊµÈ¤òÃ´Åö¡£¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Åö½é¤«¤é¼«Í³ËÛÊü¤Ê¡È¤Î¤Ü¤»¤â¤ó¡É¤Ç¡¢¾ï¤Ë²ÈÂ²¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤éÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤±ÊµÈ¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Î±éµ»¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¡¢Ç÷ÎÏ¡¢Â¸ºß´¶¤¬ÊÌ³Ê¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)