【Anime Japan 2025】 開催期間:3月22日~23日 開催場所:東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-10-1)

本日3月22日より開催されているイベント「Anime Japan 2025」において、バンダイナムコグループのブース出展が行なわれている。

ブース内では4月8日より放送予定の「機動戦士ガンダム」シリーズ最新作「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」関連の展示が多数登場。ガンプラ「ジークアクス」の1/1ヘッドや「赤いガンダム」の立像など、ファン必見の展示となっている。

そのほかにも「ワンパンマン」や「ロックは淑女の嗜みでして」、「3年Z組銀八先生」など最新アニメのパネル展示が行なわれている。

【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】【ワンパンマン】【ロックは淑女の嗜みでして/3年Z組銀八先生】【前橋ウィッチーズ】【九龍ジェネリックロマンス】

(C) Bandai Namco Holdings Inc. All rights reserved.