レアルは、2025年4月1日〜4月30日まで、「Rinnの宿泊者様限定のデジタルスタンプラリーイベント」を開催します。

レアル「Rinnの宿泊者様限定のデジタルスタンプラリー」

期間 :2025年4月1日(火)〜4月30日(水)

対象 :Rinnホテルご宿泊者様 ※一部対象外あり

参加方法 :宿泊者様専用二次元バーコードからデジタルスタンプラリーに参加できます

スタンプスポット :Rinnホテル各施設、Rinnスタッフおすすめスポットなど

ルーレット挑戦条件:10個のスタンプを集めると挑戦可能

春の京都で、より特別なご滞在を楽しめます。

レアルは、2025年4月1日〜4月30日まで、「Rinnの宿泊者様限定のデジタルスタンプラリーイベント」を開催。

京都の魅力をより深く楽しみながら、スタンプを集めることで豪華景品を獲得出来るチャンスも☆

●総額15万円のキャッシュバックを獲得するチャンス!

このイベントでは、Rinnのホテルをはじめ、スタッフおすすめのスポットや地元の飲食店を巡りながらデジタルスタンプを集めていただきます。

スタンプを10個集めていただくと、ルーレットに挑戦でき、キャッシュバックを含む特典を用意しています!

●京都の思い出をSNSでシェア!オリジナルポストカードをプレゼント

さらに、Rinnのホテルにてスタンプを1つ押していただいた方には、参加特典として「オリジナルポストカード」をプレゼントします。

このポストカードは、景色を透かすと着物の柄のように見える特別なデザイン。

京都の風景を美しく切り取るこのポストカードを片手に、素敵な写真を撮影し、SNSで思い出をシェアしてみませんか。

●豪華景品一覧 - Rinnでしか手に入らない特別なアイテムも用意!

・キャッシュバック 20,000円

・キャッシュバック 10,000円

・Rinnオリジナルアロマディフューザー

各ホテルのロビーと同じ香りが楽しめる贅沢なアロマ。

ご自宅でも京都の余韻を楽しめます。

・Rinnオリジナルタオル

京都の名所が可愛くデザインされた特製タオル。

旅の思い出を持ち帰れるアイテムです。

・Rinnオリジナルタンブラー

京都の名所が可愛くデザインされたエコで便利なタンブラー。

【特典】Rinnオリジナルアロマディフューザー

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 参加特典として「オリジナルポストカード」をプレゼント!レアル「Rinnの宿泊者様限定のデジタルスタンプラリー」 appeared first on Dtimes.