甘さを抑えたココアクリームの味わい！ブルボン「ルマンドムース」

ブルボン「ルマンドムース」

内容量 :85ml

発売日 :2025年3月24日(月) 九州地区先行発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

ブルボンは、独特ななめらか食感を持ち、ワンハンドで食べられるパウチアイス「ルマンドムース」を2025年3月24日(月)に九州地区先行で新発売。

“ムース”は、セリア・ロイルが製造するミルク風味でやさしい味わいの商品で、九州では給食などでお馴染みの冷菓です。

「ルマンドムース」は、クレープクッキー「ルマンド」で使用するココアクリームの原料を用い、甘さを抑えたココアクリームの味わいを表現しています。

ひんやりとした口あたりからなめらかな食感とマイルドなココアの味わいが広がる、どこかなつかしいおいしさの商品です。

