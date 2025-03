新潟県柏崎市で育った本わさび使用！ブルボン「わさびアイス」

ブルボンは、バニラアイスにわさびのピリッとした辛味を加えた「わさびアイス」を2025年3月24日(月)に新発売します。

ブルボン「わさびアイス」

内容量 :110ml

発売日 :2025年3月24日(月) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

ブルボンは、バニラアイスにわさびのピリッとした辛味を加えた「わさびアイス」を2025年3月24日(月)に新発売。

「わさびアイス」は、ミルク風味のバニラアイスに本わさび粉末を加え、ピリッとした爽やかな辛味をプラスしたカップアイスです。

本わさび粉末は、同社の地元・新潟県柏崎市で育った本わさびを使用しています。

淡いグリーンの色合いのアイスをひとたび口にすると、ミルクのコクのある甘さの後に、わさびのピリッとした辛味が広がります。

和食に用いられる“わさび”をアイスに取り入れた、ひと味違う商品です。

