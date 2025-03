ブルボンは、調整ココアの機能性表示食品「肌サポココア」を2025年3月25日(火)に発売します。

ブルボン「肌サポココア」

内容量 :180g

発売日 :2025年3月25日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :16カ月

ブルボンは、調整ココアの機能性表示食品「肌サポココア」を2025年3月25日(火)に新発売しますブルボンは、調整ココアの機能性表示食品「肌サポココア」を2025年3月25日(火)に発売。

「肌サポココア」は、水溶性食物繊維イヌリンを配合した調整ココアです。

イヌリンは肌の保湿力(バリア機能)を高め、肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。

お湯や牛乳によくかきまぜて飲むと、コクのある味わいを楽しめます。

暖かくなるにつれて肌の露出が増え始めるこの時期に、体の内側から肌をサポートする商品。

※ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

※疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コクのある味わい!ブルボン「肌サポココア」 appeared first on Dtimes.