アルゼンチンがW杯出場に王手！　ウルグアイとの上位対決制す…エクアドルは3連勝で2位浮上／南米予選

FIFAワールドカップ26南米予選第13節の2試合が21日に行われた。首位を走るアルゼンチン代表は、3位ウルグアイ代表と対戦。リオネル・メッシやラウタロ・マルティネスらを欠くなか、68分にティアゴ・アルマダが豪快なミドルシュートを突き刺して先制に成功。終盤にはニコラス・ゴンサレスが退場したものの、1点リードで逃げ切ったアルゼンチン代表が勝ち点を「28」に伸ばし、本大会ストレートインがほぼ確実となった。

■W杯南米予選 第13節

■W杯南米予選 順位表

■W杯南米予選 第14節

【ゴール動画】アルゼンチン代表FWアルマダ、ウルグアイ戦で豪快ロケット弾!

¡GOLAZO DE ARGENTINA! ⚽️ Bombazo de Thiago Almada para abrir el marcador y cerrar el estadio 🫡



62' | 🇺🇾 Uruguay 0 - 1 Argentina 🇦🇷



Mirá #ArgentinaXTelefe con los comentarios de @JPVarsky y relatos de @giraltpablo por https://t.co/VAywuDP5b4 🏆 #Eliminatorias pic.twitter.com/4wgMZa6l0p — telefe (@telefe) March 22, 2025

エクアドル代表はエネル・バレンシアの2ゴールでベネズエラ代表を撃破。3連勝となったエクアドルは、ウルグアイをかわして2位に浮上した。▼3月20日(木)パラグアイ 1−0 チリブラジル 2−1 コロンビアペルー 3−1 ボリビア▼3月21日(金)エクアドル 2−1 ベネズエラウルグアイ 0−1 アルゼンチン1位 アルゼンチン(28/+15)2位 エクアドル(22/+8)3位 ブラジル(21/+7)4位 ウルグアイ(20/+7)5位 パラグアイ(20/+2)6位 コロンビア(19/+4)───W杯本大会ストレートイン───7位 ボリビア(13/−16)──────プレーオフ出場──────8位 ベネズエラ(12/−5)9位 ペルー(10/−10)10位 チリ(9/−12)▼3月25日(火)ボリビア vs ウルグアイベネズエラ vs ペルーコロンビア vs パラグアイアルゼンチン vs ブラジルチリ vs エクアドル