Rainy。が3月19日、TVアニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ「But ノーラヴ」収録CDシングルをリリースした。これにともなってリリース記念イベントを全国にて開催中だ。CDシングル「But ノーラヴ」リリース記念イベントは、3月20日の地元・福岡のイオンモール大牟田からスタート。「But ノーラヴ」ミュージックビデオでも着用しているドジャースのジャケットに赤いパンツで登場したRainy。は、まず2023年リリースの『名探偵コナン』エンディングテーマ「…and Rescue Me」を歌唱。その後もカバー曲ほか、新曲にして『名探偵コナン』オープニングテーマ「But ノーラヴ」を含め、1部と2部の各公演でそれぞれ5曲ずつを披露した。

■CDシングル「But ノーラヴ」



2025年3月19日(水)リリースCD購入リンク:https://rainy.lnk.to/sg_butnoulove配信リンク:https://rainy.lnk.to/single_butnoulove【名探偵コナン盤(初回生産限定)】2,500円(税込)/2,273円(税抜)※描き下ろしアニメ絵柄フォンタブ&肩掛けストラップ付属▼収録曲1. But ノーラヴ2. Why? Why?【通常盤】1,200円(税込)/1,091円(税抜)※Photo ブックレット(12P)仕様▼収録曲1. But ノーラヴ2. Why? Why?3. But ノーラヴ -Future remix-■12thデジタルシングル「But ノーラヴ」2025年1月4日(土)リリース配信リンク:https://rainy.lnk.to/butnoulove※読売テレビ・日本テレビ系全国ネットTVアニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ※土曜よる6:00放送