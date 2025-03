<CD Chart Focus>

参考:https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2025-03-24/

2025年3月24日付(3月18日発表)のオリコン週間シングルランキングでは、King & Princeの『HEART』が初登場1位に輝いた。初週売上は前作『halfmoon / moooove!!』の30.5万枚を上回る31.7万枚。デビューシングル『シンデレラガール』から16作連続のシングル1位の記録を更新したほか、史上初の16作連続初週売上30万枚超えも自己更新し、トップアーティストとしての貫禄を見せつけた(※1)。

(関連:【動画あり】幸福感あふれる世界へとリスナーを引き込むKing & Prince 「HEART」)

表題曲「HEART」は、永瀬廉が主演を務めるドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』(カンテレ/フジテレビ系)の主題歌。物語は大手アパレルメーカーの会長の孫として、何不自由なく生きてきた御曹司(永瀬)が、超庶民出身の同僚(山下美月)と出会い、さまざまな困難を乗り越えて恋を成就させていくラブストーリーだ。そんなドラマに合わせてか、楽曲の印象もポップで軽やか。大サビからの始まりでは、まず髙橋海人がアカペラボーカルを披露。そこへ永瀬の歌声とゴージャスなオーケストラアレンジが加わり、一気に幸福感あふれる世界へとリスナーを引き込んでいく。

作詞曲を手掛けたのは、これまでにも彼らに「恋降る月夜に君想ふ」など、King & Princeの楽曲群の中でもとりわけハッピーな曲たちを提供してきたJazzin'parkの2人だ。〈ハートの矢印は君へ/どうしよう... 止められない〉〈こんな気持ち 初めてだよ〉など、まるで少女漫画のような世界を想起させる歌詞も、本作を彼ららしい“王道”のラブソングたらしめている。

思えば、ここしばらくはクールな楽曲やギミックの効いたダンスサウンドを追求し、さまざまな音楽表現に向き合っていたKing & Prince。ここにきて、「HEART」のような原点回帰の歌ものを届けてくれたことは、ファンにとっても嬉しい出来事だったのではないだろうか。そしてそれはメンバーにとっても同様のようで、リリースにあたり永瀬は「King & Princeからファンの皆さんへの愛を詰め込んだラブソングです」というコメントを発表。髙橋も「夢も愛も全てをこの曲に乗せて、ファンの皆さんの心にまっすぐ届けられたら嬉しいです」と語っている(※2)。

アーティストとして、表現者として、次々に新しい顔を見せてくれる求道者であり続けてほしい反面、聴き手を一瞬でプリンセスにして、キラキラとまぶしい世界へエスコートしてくれるような理想の存在でもあってほしいというのは、果たして“我儘なLove”だろうか? だが、本作ではそれほどに誰もが待ち望んだKing & Princeの姿が体現されていると言えるだろう。

また、通常盤にはカップリングとして「marble」、「I MY ME MINE」の2曲を収録。「marble」は少しクラシカルなメロディラインと電子音の融合が、どこかおとぎ話チックな印象を与えるナンバー。歌詞で描かれる恋人同士のありふれた日常が、「HEART」の2人のその後の風景のようにも思えて胸を打つ。一方、「I MY ME MINE」はラテンミュージックをフィーチャーした情熱的な1曲。流れるような高速ラップと、〈I MY ME MINE〉〈甘い愛〉と言葉遊び的に繰り返される歌詞が耳に残る。

この後は、5月10日のみずほPayPayドーム福岡を皮切りに、2人体制となって初の3大ドームツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME』が控えている。大舞台でどのようなパフォーマンスが披露されるかに思いを馳せつつ、また新たな扉を開ける彼らを見守っていきたい。

※1:https://www.oricon.co.jp/news/2374612/full/※2:https://www.oricon.co.jp/news/2362627/full/

(文=渡部あきこ)