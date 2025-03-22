ÅÄÃæÈþº´»Ò¡¡¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó½ÄÃÇ¡¡¤³¤³¤íÎ¹¡×Î¹¿Í½¢Ç¤¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö»ä¤Ç¤´¤á¤ó¡×¤â¡Ö¶õ¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþº´»Ò¡Ê65¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4·î¤«¤éNHK¡¡BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó½ÄÃÇ¡¡¤³¤³¤íÎ¹¡×¤ÇÎ¹¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç½ä¤ëÈÖÁÈ¡£14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÎ¹¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯75¡Ë¤¬ºòÇ¯11·î14Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤ÏºòÇ¯¤Ë¥Ô¥ó¥Á¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¤¬14Ç¯´Ö¤â¤Ä¤È¤á¤¿¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤ó½ÄÃÇ¤³¤³¤íÎ¹¡Ù½Õµ¨¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Êý¡¢»ä¤Ç¤´¤á¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»ä¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤³¤³¤íÎ¹¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼N¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤·¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾¯¤·µ¤»ý¤Á³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÊ¿¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¶õ¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÅÙ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¸©¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤í¤ÎÉ÷·Ê¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¡¢º£¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤±¤ÉÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê»æ¡¢¥á¡¼¥ë¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¤¨¤¤¤¨¤¤¤ª¡¼¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ½ÄÃÇ¤³¤³¤íÎ¹¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¡×¡ÖµÜºê¸©¡×¡ÖÂçÊ¬¸©¡×¡Ö»³¸ý¸©¡×¡Ö¹Åç¸©¡×¡Ö²¬»³¸©¡×¡ÖÊ¼¸Ë¸©¡×¡ÖÊ¡Åç¸©¡×¡ÖµÜ¾ë¸©¡×¡Ö´ä¼ê¸©¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈþº´»Ò¤µ¤ó¡¢½Õ¤ÎÎ¹¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤ÇÈÖÁÈ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡¡¡¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£