AKB48が4⽉2⽇に65枚⽬となるシングル『まさかのConfession』をリリース。同曲でAKB48史上初の研究⽣センターを務める 18期研究⽣の⼋⽊愛⽉が3 月23 日に誕生日を迎えたが、メンバーたちからサプライズで祝福を受けた 『まさかのConfession』リリースに向けた取材の際に、メンバーがサプライズのお祝いを計画。部屋でひとりインタビューを受けていた八木のもとにバースデーソングを歌

ログインして続きを読む

The post AKB48 新曲『まさかのConfession』センター・八木愛月が20歳の誕生日 取材中メンバーからサプライズで祝福 first appeared on GirlsNews.