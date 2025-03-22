¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡Ö¥Á¥ç¥³¥µ¥× ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹(10¸ÄÆþ)¡×(3,850±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê ¡£

2025Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê ¡Ö¥Á¥ç¥³¥µ¥× ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹(10¸ÄÆþ)¡×(3,850±ß)

¥Á¥ç¥³¥µ¥×¥·¥ê¡¼¥º¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£

¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥«¥×¥»¥ë·¿½à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼êÇÛ½ñ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹³¤Â±¤¿¤Á¤¬¡ª¡©

¼êÇÛ½ñÂæºÂ¤Ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉôÊ¬¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢Ìó45­Ð¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¤ºÌ¿§¤ä¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òºÆ¸½¡£

Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤È¿·»Í¹Ä¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª

¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û

1. ¥â¥ó¥­¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£

2. ¥·¥ã¥ó¥¯¥¹

3. ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦D¡¦¥Æ¥£¡¼¥Á

4. ¥Ð¥®¡¼

5. ¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í

6. ¥Ê¥ß

7. ¥¦¥½¥Ã¥×

8. ¥µ¥ó¥¸

9. ¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼

10. ¥Ë¥³¡¦¥í¥Ó¥ó

11. ¥Õ¥é¥ó¥­¡¼

12. ¥Ö¥ë¥Ã¥¯

13. ¥¸¥ó¥Ù¥¨

¢¨¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤ß

¢¨1¥»¥Ã¥È¤ÇÁ´¼ï¤ÏÂ·¤ï¤Ê¤¤











(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó