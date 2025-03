TOMORROW X TOGETHERの新曲「Rise」と「Step by Step」の同時タイアップが決定した。タイアップはいずれも4月よりスタートする。「Rise」は4月7日0時より各配信サイトにて配信リリースされる新曲であり、毎週金曜夕方6時25分からテレ東系列で放送中のTVアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマに抜擢されたナンバーだ。作詞作曲を手掛けたのは、これまでアニメ楽曲を多数手掛けてきたSPYAIRのUZとMOMIKENによる書き下ろし。

