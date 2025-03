ルイス・ハミルトンが、中国GPスプリント予選でポールポジションを獲得した。フェラーリ移籍後、初のポールポジション獲得に、上海インターナショナル・サーキットは歓喜に沸いた。前戦オーストラリアGPで10位に終わったハミルトンが、見事な復活劇を演じた。『Daily Mail』が伝えている。



ハミルトンは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンを0.018秒差で抑え、観客席からは、ハミルトンを祝福する大歓声が沸き起こった。ハミルトンは、ピットレーンで父のアンソニー氏と熱い抱擁を交わし、喜びを分かち合った。同選手はレース後に、以下のように語っている。





That was CLOSE!



Let's compare the Sprint qualifying laps of Lewis Hamilton and Max Verstappen in Shanghai... but from above #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/PNTqK5K1Y9