来週の中国主要企業決算　大手銀行や不動産、24日に電気自動車BYD

*は金融株

23日（日）　
中国石油化工

24日（月）　
BYD　
康師傅控股

25日（火）
招商銀行*　
中国電信
華潤置地
薬明生物技術
Haidilao International Holding Ltd

26日（水）
中国銀行*　
中国人寿保険*　
中信証券*　
中国蒙牛乳業

27日（木）
中国海洋石油
李寧
CG SERVICES　

28日（金）　
中国工商銀行*　
中国農業銀行*　
中国建設銀行*　
中国中信
長城汽車
中国中鉄
龍湖集団
石薬集団　

※予定は変更することがあります