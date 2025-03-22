来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、24日に電気自動車BYD 来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、24日に電気自動車BYD

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来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、24日に電気自動車BYD



*は金融株



23日（日）

中国石油化工



24日（月）

BYD

康師傅控股



25日（火）

招商銀行*

中国電信

華潤置地

薬明生物技術

Haidilao International Holding Ltd



26日（水）

中国銀行*

中国人寿保険*

中信証券*

中国蒙牛乳業



27日（木）

中国海洋石油

李寧

CG SERVICES



28日（金）

中国工商銀行*

中国農業銀行*

中国建設銀行*

中国中信

長城汽車

中国中鉄

龍湖集団

石薬集団



※予定は変更することがあります

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