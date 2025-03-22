来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、24日に電気自動車BYD
来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、24日に電気自動車BYD
*は金融株
23日（日）
中国石油化工
24日（月）
BYD
康師傅控股
25日（火）
招商銀行*
中国電信
華潤置地
薬明生物技術
Haidilao International Holding Ltd
26日（水）
中国銀行*
中国人寿保険*
中信証券*
中国蒙牛乳業
27日（木）
中国海洋石油
李寧
CG SERVICES
28日（金）
中国工商銀行*
中国農業銀行*
中国建設銀行*
中国中信
長城汽車
中国中鉄
龍湖集団
石薬集団
※予定は変更することがあります
*は金融株
23日（日）
中国石油化工
24日（月）
BYD
康師傅控股
25日（火）
招商銀行*
中国電信
華潤置地
薬明生物技術
Haidilao International Holding Ltd
26日（水）
中国銀行*
中国人寿保険*
中信証券*
中国蒙牛乳業
27日（木）
中国海洋石油
李寧
CG SERVICES
28日（金）
中国工商銀行*
中国農業銀行*
中国建設銀行*
中国中信
長城汽車
中国中鉄
龍湖集団
石薬集団
※予定は変更することがあります