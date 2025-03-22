来週の主な予定 日銀1月議事録と3月主な意見、ハト派安達任期満了 米PCE価格指数と東京消費者物価指数 来週の主な予定 日銀1月議事録と3月主な意見、ハト派安達任期満了 米PCE価格指数と東京消費者物価指数

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来週の主な予定 日銀1月議事録と3月主な意見、ハト派安達任期満了 米PCE価格指数と東京消費者物価指数



・日銀1月議事録 7月以来となる追加利上げ実施、展望リポートがややタカ派で円買い進む

・日銀3月主な意見 植田日銀総裁「海外発の不確実性4月初めに見えてくる」発言で円買い

・ハト派安達日銀審議委員の任期満了、後任に政策正常化支持と言われている小枝淳子氏が就任

・東京3月消費者物価指数 前回は政府の電気ガス補助再開で伸びが予想以上に鈍化した

・週末に米PCE価格指数 13日発表PPIではPCEに反映される項目はおおむね上昇した

・英中銀ベイリー総裁と最もハト派ディングラ委員講演、リーブス財務相予算案提出、英消費者物価



23日（日）

中国開発フォーラム（24日まで）クアルコムやファイザー、サウジアラムコのCEOが出席



24日（月）

マイナンバーカードに運転免許証の機能を追加する「マイナ免許証」運用開始

日銀国債買い入れオペ（1-3年、3-5年、5-10年、25年超）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（3月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（3月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（3月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（3月）

ベイリー英中銀総裁、英国経済について講演

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州投資銀行会合出席

ボスティック・アトランタ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

バーFRB理事（2月末で副議長退任）中小企業向け融資に関する討論会参加（質疑応答あり）



25日（火）

日銀議事録（1月23日-24日開催分）

中国中期貸出制度（MLF）1年物金利

米消費者信頼感指数（3月）

安達日銀審議委員の任期満了、後任に小枝淳子氏が就任

ナーゲル独連銀総裁、金融教育の重要性について講演

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、オーストリア中銀年次報告書公表

ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議「ポーランドにおけるユーロ導入の機会とリスク」講演

クーグラーFRB理事、経済情勢と起業家精神について講演（質疑応答なし）

ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）

中国博鰲（ボアオ）アジアフォーラム「世界の変化の中で共にアジアの未来を創る」（28日まで）



26日（水）

豪消費者物価指数（2月）

英消費者物価指数・生産者物価指数（2月）

ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席

チポローネECB理事、暗号資産に関する討論会参加

リーブス英財務相が予算案提出・英予算責任局（OBR）春季経済予測公表

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント「Fed Listen」出席（質疑応答あり）

ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）



27日（木）

日本40年利付国債入札（7000億円程度）

中国工業企業利益（春節のため1月-2月合算）

米GDP確報値（第4四半期）

米新規失業保険申請件数（22日終了週）

中国不動産協会、市場見通しに関する会議開催（28日まで）

ディングラ英中銀委員、インフレ目標について講演

シュナーベルECB理事、金融リテラシーについて講演

デギンドスECB副総裁、国際金融協会（IIF）主催「岐路に立つ欧州：競争力と成長」講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催「岐路に立つ欧州：競争力と成長」講演

エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催「岐路に立つ欧州：競争力と成長」講演

ウンシュ・ベルギー中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催「岐路に立つ欧州：競争力と成長」講演

バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）



28日（金）

日銀主な意見（3月18日-19日開催分）

日銀国債買い入れオペ（3-5年、5-10年、10-25年、物価連動債）

東京都消費者物価指数（3月）

英小売売上高（2月）

ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（2月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（2月）

米ミシガン大学消費者信頼感（3月）

バーFRB理事（2月末で副議長退任）銀行について講演（質疑応答あり）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、住宅市場に関する討論会参加（質疑応答あり）



30日（日）

英国・欧州市場は夏時間に移行、指標発表などの時間1時間繰り上げ



※予定は変更することがあります

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