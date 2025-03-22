ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡í¾¦ÉÊ·ôÀ¯¶É¡í¤Ç¤âÆ°¤«¤º¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¥°¥À¥°¥À
ÅÞÆâ¤Ï¡ÖÄü¤á¥à¡¼¥É¡×
¡ÖÀ¤´Ö¤Î´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤¹¤ë¡×
»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÌîÅÞµÄ°÷¤«¤é¤ÎÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢¥È¥Ü¥È¥Ü¤È¼«ÀÊ¤ØÌá¤ë¤È¡¢µõ¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¡£
£³·î£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º©ÃÌ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿·¿ÍµÄ°÷15¿Í¤Ë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤«¤é¡Ö¤ªÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ10Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÄ«Æü¿·Ê¹¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¡£°ÊÍè¡¢¼óÁê¤¬µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤«¤Í¤¿ÉñÎ©¾º¼£»²±¡µÄ°÷¡Ê49¡Ë¤¬¡Ö¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛ¤Ï´·Îã¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼óÁê¤òÈß¤Ã¤¿¡ÊÍâÆü¡¢È¯¸À¤òÅ±²ó¡Ë¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤ÏÅÞÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤È¤¤¤¦¡¢½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿µÕÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±¤Î¶â¸¢ÂÎ¼Á¤òÆ§½±¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î»þ¤â¿·¿ÍµÄ°÷¤ò¸Æ¤Ö²ñ¤Ç¡¢»°±Û¤Î¾¦ÉÊ·ô10Ëü±ßÊ¬¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£²ñ¤ÎÁ°Æü¤Ë°ÂÇÜ»öÌ³½ê¤ÎÈë½ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ØÁíÍý¤«¤é¤ÎÅöÁª½Ë¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï°ÂÇÜÁíÍý¤¬¿·¿Í»þÂå¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤ò¤·¡¢¡Ø·¤¤òÇã¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï´·Îã¤òÆ§½±¤·¤¿¤±¤É¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤Ø¤Î¸ý»ß¤á¤Þ¤Çµ¤¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿·¿ÍµÄ°÷¤ò¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÞÆâ´ðÈ×¤Î¤â¤í¤µ¤âÏªÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶»ñ¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´±Ë¼µ¡Ì©Èñ¤«¤é¤Î»Ù½Ð¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¶Ú¤Ç¤¹¡×¡ÊÃí¡¦ÀÐÇË»öÌ³½ê¤Ë¸¶»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Á¤·¤¿¤¬¡Ö²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¡Ë
¤½¤â¤½¤â¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¤¬È¯³Ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¤âÀÐÇË¼óÁê¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££³·î£¹Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÂç²ñ¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀï¤Ã¤¿¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê50¡Ë¤¬¡ÖÀ¯ºö¤Î°Õ»×·èÄê¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼óÁê¤òÈãÈ½¡£12Æü¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¾ÅÄ¾»»ÊµÄ°÷¡Ê66¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤òÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸øÁ³¤È¼óÁê¤ËÂà¿Ø¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£
À¾ÅÄ»á¤¬È¯¸À¤ÎËÜ°Õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀè¤Î½°±¡Áª¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂçÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áªµó¤Î´é¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¤âº£²Æ¤ËÁªµó¤ò¹µ¤¨¤¿»²±¡µÄ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÕÉ÷¤È¤Ê¤ë¡£Áªµó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Í½»»ÄÌ²á¸å¤ÎÂà¿Ø¤òÇ÷¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢À¾ÅÄ»á¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ëµÄ°÷¤Ï¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸µ¼«Ì±ÅÞ¿¦°÷¤ÇÀ¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£Æ×É×»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¯¸¢¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¹¤µ¤ÖÃæ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ø¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Ù¤È¤·¤Æµ¯¤Ä´ñ²ø¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»²±¡Áª¤ÇÁªµó¤Î´é¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¿Íºà¤â¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡Ê43¡Ë¤Ç¤Ï¼ÂÌ³¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¾®ÎÓ¤Ï·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡Ê64¡Ë¤ÈÉ¼¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼¡Ê69¡Ë¤ÏÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¿Íµ¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÁªµó¤Î´é¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÖÄü¤á¥à¡¼¥É¡×¤¬ÅÞÆâ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¤ß¤Á¼¡¤Î»²±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Ã¯¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡ØÉé¤±Àï¡Ù¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Îà¾Ã¶ËÅªÍÆÇ§á¤È¤¤¤¨¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤À¤±¤À¤è¡×
Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï½¢Ç¤°ÊÍèºÇÄã¤Î23¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤¬£··î¤Î»²±¡Áª¤ÇÉ½½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡£Éé¤±Àï¤É¤³¤í¤«¡¢ÅÞ¤´¤ÈÅ¾Ê¤¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âà»à¤ËÂÎáÀ¯¸¢¤ò±äÌ¿¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯4·î4¡¦11Æü¹æ¹çÊ»¹æ¤è¤ê