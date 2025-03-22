　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の3万7310円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40297.34円　　ボリンジャーバンド3σ
39459.16円　　ボリンジャーバンド2σ
39212.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38727.73円　　75日移動平均
38620.98円　　ボリンジャーバンド1σ
38558.90円　　200日移動平均
37790.00円　　一目均衡表・基準線
37782.80円　　25日移動平均
37677.06円　　21日日経平均株価現物終値
37406.00円　　5日移動平均
37310.00円　　22日夜間取引終値
36944.62円　　ボリンジャーバンド-1σ
36925.00円　　一目均衡表・転換線
36106.44円　　ボリンジャーバンド2σ
35268.26円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース