日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の3万7310円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40297.34円 ボリンジャーバンド3σ
39459.16円 ボリンジャーバンド2σ
39212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38727.73円 75日移動平均
38620.98円 ボリンジャーバンド1σ
38558.90円 200日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37782.80円 25日移動平均
37677.06円 21日日経平均株価現物終値
37406.00円 5日移動平均
37310.00円 22日夜間取引終値
36944.62円 ボリンジャーバンド-1σ
36925.00円 一目均衡表・転換線
36106.44円 ボリンジャーバンド2σ
35268.26円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40297.34円 ボリンジャーバンド3σ
39459.16円 ボリンジャーバンド2σ
39212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38727.73円 75日移動平均
38620.98円 ボリンジャーバンド1σ
38558.90円 200日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37782.80円 25日移動平均
37677.06円 21日日経平均株価現物終値
37406.00円 5日移動平均
37310.00円 22日夜間取引終値
36944.62円 ボリンジャーバンド-1σ
36925.00円 一目均衡表・転換線
36106.44円 ボリンジャーバンド2σ
35268.26円 ボリンジャーバンド3σ
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