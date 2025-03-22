Àõ¸«¤ì¤¤¤Ê¡¡Ä¹½÷¤ÎÍÄÃÕ±àÂ´±à¼°¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¡õÄ¹½÷¤Ï¸Ó»Ñ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõ¸«¤ì¤¤¤Ê¡Ê41¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢6ºÐÄ¹½÷¤¬ÍÄÃÕ±à¤òÂ´±à¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Àõ¸«¤Ï¡ÖÀè½µ¤ÏÂ´±à¼°¤Ç¤·¤¿¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£3Ç¯´Ö¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÇ»¸ü¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤À®Ä¹¤·¤¿3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÀõ¸«¤È¡¢¸Ó»Ñ¤ÎÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦¾®³ØÀ¸¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¡£Â´±à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×¤È¤·¡¢Àõ¸«¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡ÖAEWEN MATOPH¡×¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ÆÃå¤ëÍ½Äê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ì¤¤¤Ê¤µ¤ó¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¡×¡Ö¸Ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£