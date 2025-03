未発表の次期フォルダブルスマホ「motorola razr 60」と見られる型番「XT2553-*」が複数の認証を取得!写真は既存のrazr 50

中国の国家認証認可監督管理委員会(CNCA)の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心(China Quality Certification Centre:CQC)では2025年2月20日(木)付けでMotorola Mobility(以下、Motorola)の未発表な5G対応スマートフォン(スマホ)「XT2553-2」が中国強制製品認証(China Compulsory Certification:CCC)を通過していることが公開されています。



xpertpickによってリークされたmotorola razr 60の外観 xpertpickによってリークされたmotorola razr 60の外観

認証番号は「2025011606756055」で、認証はMotorolaの中国法人であるMotorola Mobility Technologies(China)/摩托罗拉移动技术が申請しており、生産はMotorola(Wuhan)Mobility Technologies Communication/摩托罗拉(武汉)移动技术通信が行い、最大33W(11V・3A)の急速充電に対応していることが示され、充電器「MC-338L」に対応しているとのことです。一方、XT2553-*はインドの標準規格(Bureau of Indian Standards:BIS)でも2025年2月12日(水)付で「XT2553-1」が認証されています。認証番号(R Number)は「R-93013790」。どちらからも製品名を含めた詳細は明らかになっていませんが、恐らく次期フォルダブルスマホ「motorola razr 60」だと予想されています。また海外メディア「xpertpick」ではmotorola razr 60の外観の画像やスペックの一部をリークしています。motorola razr 60はMotorolaが展開するフォルダブルスマホ「motorola razr」シリーズの次機種で、motorola razrシリーズは日本でも販売されており、昨年は標準モデル「motorola razr 50」と上位モデル「motorola razr 50 ultra」がオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)が発売されたほか、標準モデルはソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向け「motorola razr 50s」に加え、新たにNTTドコモ向け「motorola razr 50d」も発売されました。一方、motorola razrシリーズはこれまでその年の後半に投入されてきましたが、すでに紹介しているように上位モデル「motorola razr 60 ultra」もすでに各認証機関を通過しており、今回のmotorola razr 60とともに認証時期はかなり早く、例えば、BISではmotorola razr 60 ultraがmotorola razr 50 ultraと比べて3カ月ほど早くなっているため、例年よりもかなり早い時期に発売される可能性がありそうです。motorola razr 60は外観が既存のmotorola razr 50とあまり変わらないとされているものの、ヒンジなどが改良され、motorola razr 50は防塵(IPX8)のみでしたが、motorola razr 60では生活防水・防塵(IP48)に対応し、画面は開いた状態で利用するメインディスプレイがmotorola razr 50の6.9インチから6.7インチに小さくなり、新たにウェットタッチ機能に対応するということです。また閉じた状態で使うカバーディスプレイは3.6インチと変更がない模様で、チップセット(SoC)はMediaTek製「Dimensity 7400X」となり、motorola razr 50のMediaTek製「Dimensity 7300X」から順当な進化となりそうです。さらにバッテリー容量もmotorola razr 50の4200mAhから4500mAhに増量され、恐らくmotorola razr 50と同じくワイヤレス充電をサポートしていると予想され、アウトカメラは以下のデュアル構成で、インカメラは約3200万画素CMOS+広角レンズで変わりがないとされています。・約5000万画素CMOS+広角レンズ(OIS)・約1300万画素CMOS+超広角レンズ

記事執筆:memn0ck

