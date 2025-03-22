Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¼±¼Ô¤¬ÆüËÜ¤ÎWÇÕ4¶¯Æþ¤ê¤ò¹ÎÄê ¡Ö¤½¤ì¤ÏÌµÍý¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡×¤È»¿ÈÝ
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾ÀìÌç²È¤¬¡Ö£´¶¯Æþ¤ê¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²£°Æü¡¢£×ÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ë£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£¸Âç²ñÏ¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²òÀâ¼Ô¤Î²«·òæÆ»á¤¬¼«¿È¤Î¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¤Ë¸«²ò¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆüËÜ¤¬º£¸å¤Î£×ÇÕ£³Âç²ñ¡Ê£²£°£²£¶Ç¯¡¢£²£°£³£°Ç¯¡¢£²£°£³£´Ç¯¡Ë¤Ç£´¶¯°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÈÖ¶¸¤ï¤»¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤«¤ÄÁÈ¿¥Åª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¹¶·â¤·¡¢Àï½ÑÅªÇ½ÎÏ¤Èµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Ï¤É¤³¤«¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê»ÙÇÛÎÏ¤ÇÃ¡¤¤Î¤á¤¹¤«¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ËÍê¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¯¤«¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤À¡×¡Ö£´¶¯¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤è¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¼éÈ÷¤â¹¶·â¤â¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£