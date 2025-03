英語とは縁遠い新潟の片田舎で生まれ育ち、勉強はからっきし苦手。とくに英語は、be動詞も理解していなかった。それでも大学を受験。偏差値38の学部を2つ受験するも、どちらも不合格……。それがいまやネイティブや帰国子女に間違われるほど英語を操り、チャンネル登録者数100万人突破のYouTube「タロサックの海外生活ダイアリー」でさまざまな国籍の人々にインタビューしまくっている。いったい、どうやって英語力を身につけたのか? 初の著書『バカでも英語がペラペラ! 超★勉強法 「偏差値38」からの英会話上達メソッド』(ダイヤモンド社)で、“英語バカの壁”を突破する超効率的な勉強法を初公開!

本書より一部を抜粋・編集し、夢を叶えたとっておきの英会話上達法を教えます!

発音できる音は聞き取れる

英会話では、「自分が発音できる音は聞き取れる(You can catch words that you can pronounce.)」といわれています。

つまり、ネイティブっぽい発音ができるようになってくると、リスニング力もついてくるということです。

ネイティブ発音を身につける唯一のコツ

ネイティブっぽい発音をするコツは、たった1つ。

ネイティブになりきって「マネる」(Imitate native speakers and their pronunciation.)ことです。

発音をマネすることで得た実体験

ボクは、オーストラリアに来たばかりの頃、「カッコいい英語を話せるようになりたい(I want to speak cool English.)」と思い、まわりのオーストラリア人やイギリス人、アメリカ人のネイティブスピーカーたちと対話しながら、アクセントや発音をマネたり、単語や言い回しを取り入れたりしていました。

その結果、こんなふうに言われたこともあります。

「キミの英語はすごいね! イギリス英語かと思えば、いきなりオーストラリアのアクセントになったりする。そんなしゃべり方、誰もできないよ!」

(Your English is amazing! You can go from speaking British English to suddenly having an Australian accent. No one can speak like that!)

日本人がやりがちなカタカナ英語の落とし穴

日本では、

「boy」なら「ボーイ」

「girl」なら「ガール」

といったように、カタカナ読みで発音を覚えることが多いものです。

また、英語の発音には日本語にはない音が多いため、それをカタカナに置き換えて覚えてしまうことも少なくありません。

「聞こえた音」をそのまま発音する

なりきって「マネる」というのは、純粋に聞き取った単語の音をそのまま発音する(Pronounce the sounds of the words you hear purely as they are.)ということです。

まわりの人たちに“外国かぶれ”と思われるのが恥ずかしくて、わざと日本語っぽい発音で話す人もいます。

しかし、聞こえた音をそのままマネることで、少しずつ英語の発音をする筋肉が育っていき、相手にとってわかりやすい発音が身につくのです。

※本稿は、『バカでも英語がペラペラ! 超★勉強法 「偏差値38」からの英会話上達メソッド』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。