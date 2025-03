【テューリンゲン 月下の大掃除】 2025年11月 発売予定 価格:29,800円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2025年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「テューリンゲン 月下の大掃除」。こちらは、Yostarが運営する育成シミュレーションゲーム「アズールレーン」に登場する、鉄血陣営のテューリンゲンを立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたテューリンゲンの着せ替えである「月下の大掃除」の姿をそっくりそのままのスタイルで再現している。全体的なボリューム感も素晴らしく、彼女のファンでなくとも手に入れたくなるような仕上がりになっている。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約270mmだ

体のまわりをくるりと取り囲んでいるテューリンゲンの長い髪。こちらにはクリアパーツが採用されており、毛先にかけて透明感のある仕上がりになっている。躍動感のある造形になっていることに加えて、フィギュアならではの繊細な美しさも感じさせる仕上がりだ。

全体としてはセクシーな見た目なのだが、その表情は非常にクールである。感情を抑えて何かを見つめるような緑色の大きな瞳に、小さく閉じた口元など、どこから見ても壮麗な美しさだ。髪の片側にはかなり大きめのリボンが付けられているほか、ポイントカラーで黒くなっている部分などもしっかりと再現されている。

クールな表情をしたテューリンゲン

なんともいえない絶妙な表情だ

髪の一部はポイントカラーで染められている

テューリンゲンの身に付けている衣装はメイド服なのだが、あまりにも胸元が大きすぎることもあってか、別の衣装のようにも見えるのも面白い。腰のあたりに付けられた赤いリボンを手に持ちながら、もう片方の手でモップを持っているところもユニークだ。

隠しきれないぐらい大きなバスト

衣装自体もシワや素材感の違いがよく出ている

指には赤いネイルが塗られている

下半身部分は、大胆にもむっちりとした白い太ももをアピールするような姿になっている。脚に履いたガーターストッキングや黒いパンプスなどは、大人の雰囲気が漂っていて、何気に足元付近を見ると、饅頭がバケツを持ち上げて手伝っている姿も見られる。

衣装にも動きが付けられている

むっちりとした白い太ももがまぶしい!

足元では饅頭も大活躍!?

こちらの「テューリンゲン 月下の大掃除」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。お店によってはすでに予約が締め切られているところもあるが、どうしても手に入れたいという人は早めに購入を済ませておこう。

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved