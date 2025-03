【ケルサン ホーリー・ランニング】 2025年12月 発売予定 価格:24,750円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アリスグリントより、2025年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ケルサン ホーリー・ランニング」。こちらは、Yostarが運営する育成シミュレーションゲーム「アズールレーン」に登場する、ヴォークラン級大型駆逐艦のケルサンを立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたケルサンの着せ替えである「ホーリー・ランニング」の姿で再現されている。雰囲気自体もオリジナルで描かれていたイラストそのままで、背景のガードレール部分も含めて再現されているのは嬉しいポイントだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約240mmだ

ダイエットのためにスポーツウェアに身を包んで、ランニングを頑張っている姿をしているこちらのケルサン。ガードレールに腰掛けて、一息ついてホッとしているような表情になっているところがなんともかわいらしい。

彼女の頭の上には、強い日差しを避けるためのバイザーが付けられており、金色の長いツインテールは、しなやかに背中側に伸びている。口を小さくすぼめながら、手を顔の近くに近づけている独特のポーズもかなりキュートだ。

金色の髪は繊細に作りこまれている

赤く大きな瞳と小さくつぼめた口も特徴的だ

サンバイザーの一部にはクリアパーツが採用されている

ケルサンが身に付けているスポーツウェアは、露出度が高いだけではなく体に密着したスタイルになっている。大きすぎる胸元には、ランニングの途中で掛けていたサングラスが付けられているほか、手には水分補給のためのペットボトルが握られているなど、なかなかリアルだ。

胸元にはサングラスが引っかけられている

ピンク色の紐など衣装のデザインも凝った作りだ

ペットボトルはラベルレスだ

腰のあたりに寄ったしわや、ウェアの絶妙な素材感など、細部を見れば見るほど感心させられる部分が多い。また、スラリと伸びた脚など、スタイルの良さもよくわかるところもこちらの作品の魅力といえそうだ。

台座となっている部分は、ガードレールに加えて路上をイメージしたような作りになっており、こちらもジオラマ的で作品の世界観に合っている。

腰回りの表現がすごい

美しいボディラインだ

台座はジオラマ風になっている

こちらの「ケルサン ホーリー・ランニング」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。あみあみではA2クリアポスターが付属しているが、店舗によって異なる特典が用意されているので、これから予約するという人はあらかじめチェックしておくといいだろう。

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.