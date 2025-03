【テーマ拡張パック「シャイニングハイ」】 3月27日 登場

ポケモンは本日3月21日、Android/iOS用デジタルカードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket(以下:ポケポケ)」の新たなテーマ拡張パック「シャイニングハイ」が3月27日に登場することを発表した。

本拡張パックは、色違いのポケモンに注目したカードが収録されており、色違いの黒いリザードンexや黄色のルカリオexのポケモンカードのほか、トレーナーズにはレッドやナンジャモが登場する。

今回公式Xアカウントにて本製品の実装日が告知されたほか、「シャイニングハイ」の収録カードをチラミセする動画を公開している。

(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。