timeleszの新体制グループ初のデジタル配信楽曲「Rock this Party」のミュージックビデオが21日22時にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。また、timelesz新体制初となるオリジナルアルバム『FAM』 (読み:ファム)のリリースが6月11日に決定した。timelesz佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人が立ち上げたtimelesz新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-(通称:タイプロ)』で、エントリー総数1万8,922件の中から選ばれた寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人が加入、2月15日から8人体制となったtimelesz。

「Rock this Party」のMVは“初めての家族旅行”をコンセプトに全編ハワイで撮影。開放的な青空と大自然、ストリート・・・でメンバーが思いっきりはしゃぐ笑顔や、素の関係性を存分に楽しめる作品に仕上がった。『FAM』は、「新たに迎えた仲間、いつも支えてくれているsecondzのみなさん、timeleszに関わる全ての人々、みんなで大きな“家族”」という想いを込めたアルバム。家族=さまざまな人生模様の交差ということで、さまざまな音楽性や場面を詰め込んだ共感性の高いJ-POP13曲を収録。さらに通常盤には、話題を呼んだ新メンバー募集オーディション“timelesz project” 5次審査曲の3曲と「Anthem」の8人ver.を収録する。また、今作から特典DISCにBlu-ray盤も発売。初回限定盤Aの特典映像には、本日公開された「Rock this Party」MVとスペシャルバラエティ映像に加え、新曲「ワンアンドオンリー」MVも楽しめる。初回限定盤BにはNetflixで配信されているタイプロ最終審査のビハインド映像を大ボリュームで収録。さらに「Rock this Party」のDance Videoと新体制初のアルバム制作メイキングドキュメントを収録。特典映像はBlu-rayとDVD両方を用意。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、スマホをかざすとストリーミング動画視聴が可能なNFC付きのキーホルダーがセットに。timeleszニューマスコットキャラクターの“TAM”もデザインにあしらった限定グッズ。その他封入特典なども盛りだくさん。封入特典のスペシャル企画応募用シリアルコードの詳細も後日発表される。【編集部MEMO】オーディション最終選考でも課題曲となった「Rock this Party」は2月28日に新体制第一弾としてデジタルリリース。グループ初の試みとなったこの曲と同タイミングでSexy Zone時代の楽曲も含む選りすぐりの12曲をコンピレーションにて配信。わずか3日分の集計ながら、3月5日付の「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」および「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で2冠を達成した。