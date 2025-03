ふんわりとしたカールをつくる！コタ「コタカール イー」

コタは、ふんわりとしたカールをつくるカーリング料「コタカール イー」を2025年5月23日(金)に発売します。

コタ「コタカール イー」

発売日:2025年5月23日(金)

販売先:同社代理店、美容室向けに販売します。

美容室専売品であるため、スーパーやドラッグストア、インターネット等では一般消費者への販売は行っておりません。

コタは、ふんわりとしたカールをつくるカーリング料「コタカール イー」を2025年5月23日(金)に発売。

この製品は同社代理店、美容室向けに販売します。

(カーリング料とは、医薬部外品のパーマ剤と同じようなカールがつくれる化粧品分類の薬液です。)

コタカール イーは、コタ独自の「ダブルブリッジシステム」を採用。

スタイリング時にカールが再現しやすい製品設計と、

誰もが楽しめるふんわりカールで、スタイル提案をもっとみんなのものに。

新製品の特長

コタカール イーは、コタ独自の「ダブルブリッジシステム」を採用。

スタイリング時にカールが再現しやすい製品設計と、誰もが楽しめるふんわりカールで、スタイル提案をもっとみんなのものに。

ここからはじまる、ときめきの瞬間。

そのスタイルは、毎日をちょっとだけ特別にしてくれる。

■ふんわりとしたカールをつくる“ダブルブリッジシステム”

カーリング料の還元・酸化のプロセスを活かし、2つの架橋成分である「ケラブリッジPPT」「イオンブリッジ ハイドレート」を毛髪内部に浸透・定着させることで毛髪を補強し、ふんわりとしたカールをつくります。

・Point01/ふんわりカール

「ダブルブリッジシステム」でヘアアイロンで巻くよりもかわいいカールがつくれる。

・Point02/高い再現性

ウェット時のカールをドライ後に再現しやすく簡単にスタイリングができる。

・Point03/髪をいたわる

毛髪補修・保護成分配合でダメージしにくく繰り返しカールスタイルを楽しめる。

コタカール イーの特長

■製品内容

・コタカール イー Cya ハード 1液

〈カーリングローション〉

400mL 業務用(化粧品)

対象毛:健康毛〜ローダメージ毛

・コタカール イー Cya スタンダード 1液

〈カーリングローション〉

400mL 業務用(化粧品)

対象毛:ローダメージ毛〜ミドルダメージ毛

・コタカール イー ケラブリッジ

〈ヘアトリートメント〉 中間酸リンス

1000mL 業務用

アルカリによる毛髪のダメージを緩和する酸リンスです。

毛髪の強度を高め、立体感のあるカール形成をサポートします。

・コタカール イー BR 2液

〈アフターローション〉

1000mL 業務用(化粧品)

内部架橋成分を定着させ、立体感のあるカールをつくります。

コタカール イーの製品内容

