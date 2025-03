VIXX KEN単独イベント開催！2025 KEN MEET＆GREET in Osaka

アイドルグループ VIXXでメインボーカルを務めるKENが、2025年4月に大阪で単独イベントを開催します。

2025 KEN MEET&GREET in Osaka

アイドルグループ VIXXでメインボーカルを務めるKENが、2025年4月に大阪で単独イベントを開催。

KENは2012年にVIXXのメインボーカルとしてデビューしました。

その美しいのは勿論のごとく、時に切なく、時に甘く、力強い歌唱力には定評があり、2020年にはソロデビューを飾りました。

さらに、本名のイ・ジェファンの名義では多数のミュージカル作品に出演し、俳優としても活躍の場を広げています。

2024年12月には2ndミニアルバム『PUZZLE』をリリース。

タイトル曲「シナブロ (Gradually)」では、ソロ活動では初のバンドサウンドのロックジャンルに挑戦し、アーティストとして新たな音楽性を披露しました。

そんな中、2025年4月に、2日間4公演にわたって「2025 KEN MEET&GREET in Osaka」を開催することが決定しました。

ライブステージは勿論、ゲームやトークなどファン達と楽しめる時間を作る予定です。

魅惑の歌声にハマること間違いなしです。

■公演情報

日時 : 2025年4月26日(土)開演13:30/開演19:00

2025年4月27日(日)開演13:30/開演19:00

※開場は開演30分前

会場 : PLUSWINHALL OSAKA

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1

チケット : 楽天チケット(整理番号付き自由席/先着)

発売日 : 2025年3月20日(木)13:00〜

席種 : 整理番号付き自由席

※お1人様4枚まで同時購入可。

チケット価格: 前売自由席 8,800円

※当日ワンドリンク600円必要 ※いずれも税込

●各公演後に特典会あり

※整理番号記載

※3歳児未満不可

