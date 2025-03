日本のお花見をもっと楽に、楽しく！エコス「どこでもイース モバイルテーブルセット お花見指定席」

エコスは、Makuakeにて3月6日に開始した「どこでもイース モバイルテーブルセット お花見指定席」のプロジェクトが17日にサクセスし、4月1日より一般販売します。

段ボール商品企画のエコスが従来より販売してきたお花見キット「お花見4人席」に、ユーザーからの改善希望を反映して2025年の発売に繋げました。

【お花見指定席の特長】

座面がH370mm(従来のイスより70mmUP)となり、男性でもお尻が落ち込まない高さ。

テーブル面積は約700mm×400mmで2名使用では十分な広さになりました。

イス2脚とテーブルの足を収納して、そのケース自体がテーブルに変化します。

テーブルはカラフルウイッシュというクラウンパッケージ社の素材を採用、このカラフルウイッシュは広島・長崎での展示が終わった折り鶴を漉き込んだリサイクル素材です。

また、組み立ては体の不自由な事業所に委託しています。

【お花見指定席の目的】

日本人も高年齢化で日頃はイスでの生活が当たり前になってきているため、従来のブルーシートの上で胡坐や正座、体育座り等でお花見をしてきた状況を変えるべくエコスは活動を続けてきました。

2016年に販売された「お花見4人席」は業界初のお花見グッズとして多くのマスコミにも取り上げられましたが、コロナもあり普及活動を休止しておりました。

昨年より開発を再開し2025年のデビューになり、日本のお花見を楽に楽しくするために開発されました。

【商品概要】

市場販売価格: 1セット テーブル+テーブル脚+イス2脚セット

3,300円(税込み)

サイズ : [テーブル]

使用時…約692×405×380mm(H)

収納時…約395×254×190mm(H)

[イス]

使用時…約211×187×370mm(H)

収納時…約366×206×45mm(厚)

※サイズはおおよその寸法になります

重量 : 約1.3キロ

発売日 : 4月1日より同社ECサイトにて販売開始

順次Amazon、ヨドバシ等で販売開始

