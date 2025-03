「完全黙浴」の天空サウナ誕生！天然温泉アーバンクア「リニューアルオープン」

名古屋市中区の都市型温浴施設「天然温泉アーバンクア」が、2025年4月16日にリニューアルオープンします。

天然温泉アーバンクア「リニューアルオープン」

所在地 : 愛知県名古屋市中区富士見町16-17

【新登場の「天空サウナエリア」】

露天風呂の奥に新設されたこのエリアは、まさにサウナーの隠れ家。

サウナ・水風呂・休憩スペースを一つにまとめた、極上のリラックス空間です。

【サウナ愛好家のための特別な空間】

サウナ室内では「完全黙浴」を採用。

アーバンクア史上初「静寂」に包まれた特別なサウナ体験が楽しめます。

静かな雰囲気の中、日常の喧騒から離れ、心ゆくまで「ととのう」ひとときを過ごせます。

【アーバンクア初「サウナ内でのオートロウリュウ」】

サウナーさん必見!

新サウナでは、より熱さを追求した30分に1回のオートロウリュウを開催。

浴場内サウナでのオートロウリュウはアーバンクア初実装。

高い発汗作用とリフレッシュ効果が期待できます。

「完全黙浴」を採用することで余計な会話や雑音をシャットアウトし、サウナの本質を味わうことができます。

「ただ汗をかく」だけでなく、身体の芯から整う“究極のととのい”を実現。

【サウナから最適な動線の水風呂】

サウナのすぐ横には水風呂を新設。

サウナ後スムーズなクールダウンを実現。

男湯110cm、女湯90cmの深い作り。

立ったまま入ることでまるで無重力のような浮遊感を感じられる水風呂です。

【極上のととのいスペース】

水風呂の目の前に広がる、開放感抜群のととのいスペース。

計算された動線が、ととのいの効率を最大化します。

【従来のサウナと選べる、2つのサウナの楽しみ方】

「従来の高温サウナ」と「天空サウナ」は、それぞれ異なる楽しみ方を提供。

高温サウナでは、TVや仲間との会話も楽しめるのに対して「天空サウナ」は「完全黙浴」。

静かな環境でじっくりと熱波を楽しむことができます。

誰かと一緒でも、ひとりでも、自分好みに合わせたサ活を楽しめます。

◆アーバンクアの進化は止まらない

今回のリニューアルにより、「静寂に没入するサウナ」と「語らいながら楽しむサウナ」の両方が選べる、新たな温浴体験が実現。

サウナ初心者から上級者まで、それぞれのスタイルに合わせた楽しみ方が広がります。

