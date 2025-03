「7割時短」「ミスゼロ」で 商標業務を効率化！PRIDIST「Xcelion(エクセリオン)(R)」

PRIDISTは、2025年3月31日より、商標登録の出願書類作成をサポートするオンラインサービス「Xcelion(エクセリオン)(R)」の提供を開始します。

●「Xcelion(エクセリオン)(R)」の特徴

「Xcelion(エクセリオン)(R)」は、複数の検索機能やレコメンド機能を用いて、最適で漏れのない商品(役務)リストを効率的に作成できる、サブスクリプション型のオンラインサービスです。

商標実務において、願書に記載する区分及び商品(役務)の選択には、出願に関するノウハウが求められます。

実際、出願書類の作成で最もミスが生じやすいのが商品(役務)の記載です。

また、毎年の商品分類改訂に伴う6条違反は、商標実務家の悩みの種であり、商品(役務)リストの作成にミスがあれば、類似群コードが適切に抽出できず、商標調査にも致命的な影響を与えます。

商標実務ツール「Xcelion(エクセリオン)(R)」は、このような商標実務の煩雑さを一掃すべく開発されました。

複雑で手間のかかる商標実務ですが、「Xcelion(エクセリオン)(R)」を使うことで最大70%の作業時間の短縮化が見込めます。

また、最新の商品分類に適合した商品(役務)を収録したデータベースにより、新旧の確認作業が不要となり、6条違反の応答手続からも解放されます。

商標登録のプロフェッショナル=弁理士の視点で作られたシステムだからこそ、使いやすく、瞬時に目的の商品(役務)の検索・編集が可能です。

●複数の検索機能と最新のデータベース

「短冊検索」により、審査基準に沿った充実の商品(役務)リストを瞬時に作成できます。

また、「レコメンド機能」により、商標実務家のノウハウに頼っていた区分や商品(役務)の選択を誰にでも目に見える形で提供できるようになりました。

「統合検索」では、過去の関連案件を簡単に取り込むことができます。

Xcelion画面イメージ

定期的にアップデートされるデータベースが最新の商品(役務)を提供し、商品(役務)には自動的に対応する類似群コードが紐付けられます。

●特許技術によるオリジナル機能

現在取り扱っている商品(役務)から、特許技術である「レコメンド機能」※を活用し、将来取り扱う可能性がある商品(役務)をレコメンド。

クライアントの将来のビジネス展開を見据えた商品(役務)の提案が可能となります。

※「レコメンド機能」とは、過去の登録情報を統計処理し、将来取り扱う可能性がある商品(役務)をレコメンドする機能です。

クライアントの事業の成長を見据えた一歩先の提案が可能となります。

「レコメンド機能」をはじめXcelion(エクセリオン)(R)には、8件の特許技術が採用されています。

特許第5246459号、特許第5793798号、特許第5875057号、特許第6031710号

特許第7245968号、特許第7204268号、特許第7245967号、特許第7385959号

