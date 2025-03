5のつく日にて1煎用フレーバーティーをプレゼント！MYOKOEN TEA STORE「 5周年記念キャンペーン」

妙香園が手掛ける、妙香園のお茶の味わいを気軽に新しい形で楽しめるテイクアウトドリンク専門店『MYOKOEN TEA STORE(サカエチカ店)』にて、5周年記念キャンペーンを2025年3月21日より開催中です。

MYOKOEN TEA STORE「 5周年記念キャンペーン」

妙香園が手掛ける、妙香園のお茶の味わいを気軽に新しい形で楽しめるテイクアウトドリンク専門店『MYOKOEN TEA STORE(サカエチカ店)』にて、5周年記念キャンペーンを2025年3月21日より開催中。

■5周年記念限定ドリンク「いちごとあんこのほうじ茶ラテ」

100年以上愛されている看板商品である妙香園のほうじ茶。

そのほうじ茶と相性のいいあんこに、今が旬のいちごを入れたほうじ茶ラテを期間限定にて販売しています。

あんことカットいちご・いちごソースが入ったほうじ茶ラテの上には甘いあんこ味のエスプーマクリームといちごのソースがかかっています。

甘酸っぱいいちごがアクセントに。

いちごの酸味とあんこのやさしい甘さが調和する期間限定の「いちごとあんこのほうじ茶ラテ」をお楽しみ下さい。

■商品概要

・商品名 :いちごとあんこのほうじ茶ラテ ※ICEのみ

・価格 :864円(税込)

・販売店 :MYOKOEN TEA STORE(サカエチカ店)

〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目4番6号先

・販売期間:2025年3月21日(金)〜4月6日(日)

■MYOKOEN TEA STORE 5周年記念キャンペーンの内容

1. 期間中妙香園サカエチカ店でのお買い物で、MYOKOEN TEA STOREで使える50円引きクーポンをプレゼントします。

※当日限り有効・物販のみ購入の場合、利用はできません。

2. MYOKOEN TEA STOREショップカード(LINE)のサービスを開始

MYOKOEN TEA STOREで使えるショップカード(LINE)のサービスを開始します。

400円(税込)毎で1ポイント付与し、10ポイントで200円分のチケットが発行できます。

※MYOKOEN TEA STORE(サカエチカ店)以外は利用できません。

※物販は対象外です。

3. 春の福袋を販売

MYOKOEN TEA STORE限定2,000円(税込)の春の福袋を販売します。

MYOKOEN TEA STOREで使えるお買い物券やお茶が入っているお得な春の福袋です。

4. 妙香園のオリジナルフレーバーティーをプレゼント

期間中、5のつく日にて1煎用フレーバーティーをプレゼントします。

※フレーバーティーはランダムです。

選べません。

・開催店舗:MYOKOEN TEA STORE(サカエチカ店)

・開催期間:2025年3月21日(金)〜4月6日(日)

・開催期間:2025年3月21日(金)〜4月6日(日)

