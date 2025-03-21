¡È½¬¶áÊ¿¤È¥¢¥°¥¨¥í¡É¤Î´ñÌ¯¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤«¤é9Ç¯È¾¡¡Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤«
2026ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ë0-1¤ÈÇÔÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï6¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×CºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î10·î¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡È´ñÌ¯¤Ê¡É¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤Þ¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°ÎÂç¤Ê·×²è¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¼óÁê¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥°¥¨¥í¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬81°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï90°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½¤¬ÃË»ÒWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2002Ç¯¤ÎÆü´ÚÂç²ñ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¶áÇ¯¡¢µðÂç¤Ê»ñËÜ¤òÅêÆþ¤·¤ÆÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤òºÆ·ú¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡£¥ª¥¹¥«¥ë¤ä¥Õ¥Ã¥¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼²þÁ±¤Ë¤âÅØ¤á¤¿¤¬¡¢¸½ºß¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÏÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËÎ®¤ì¡¢¥ê¡¼¥°¤Ï¿êÂàµ¤Ì£¤À¡£
¤·¤«¤·Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤Ë°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌÜÉ¸¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÃæ¹ñ¤Î¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èà¤é¤ÏÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ²á¾®É¾²Á¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¥¢¥°¥¨¥í¤Î¡È´ñÌ¯¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡É¤«¤é9Ç¯È¾¡£Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼È¯Å¸·×²è¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÃå¼Â¤ËÎÏ¤òÃß¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£