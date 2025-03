実際に手に取って素材の質感や色味を見られる！COTANTIN「POPUPストア」

バッグアクセサリーブランド『COTANTIN(コトンタン)』は、表参道ヒルズ 同潤館2階 ギャラリー同潤会にて、2025年4月16日(水)〜4月21日(月)の6日間、関東初のPOPUPストアを開催します。

バッグアクセサリーブランド『COTANTIN(コトンタン)』は、表参道ヒルズ 同潤館2階 ギャラリー同潤会にて、2025年4月16日(水)〜4月21日(月)の6日間、関東初のPOPUPストアを開催。

■従来のバッグアクセサリーとは一線を画す、ショルダーストラップの特徴

パーソナライズ:16種類のカラー展開、2種類のサイズ、2種類の金具カラーの組み合わせで、全64商品を用意。

お客様のスタイルに合わせた選択が可能です。

高品質素材:厳選された上質な牛本革とコットン素材を使用し、ハイブランドバッグに相応しい高級感を演出します。

全16色の“With Me ショルダーストラップ”

“With Me ショルダーストラップ”は細い幅と太い幅から選べる

コバや金具の細部まで美しい仕上がりの“WithMe”

■先行販売商品の案内

今回のPOPUPストアでは、COTANTINの代名詞アイテムである『With Me for ブリッドアブラック』のGOLD金具セットを先行販売します。

通常オンラインのみの受注販売となるため、実際に手に取って素材の質感や色味を確認出来ます。

ゴールド金具の“With Me ショルダーストラップ”セットが新登場

■あなただけのスタイルを

お気に入りのハイブランドバッグを、さらに自分らしくカスタマイズし、個性を表現できます。

豊富なラインナップから、その日の気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。

お守りチャーム“Secrete”

ふわふわもふもふのバッグチャーム“Moelleux”

創業100年以上の老舗刷子店が作るバッグブラシ

■出展の詳細

場所 :表参道ヒルズ 同潤館2階 ギャラリー同潤会

期間 :2025年4月16日〜2025年4月21日

営業時間:11:00〜19:00 ※

販売商品:ショルダーストラップ・チャーム・ケアブラシ・底鋲カバー

※4月16日 13:00-19:00、4月21日 11:00-17:00

■ショルダーストラップ商品仕様

商品名:With Me for ブリッドアブラック

サイズ:80cm-110cm

素材 :牛本革、コットン

価格 :37,400円(税込)

