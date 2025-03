世界唯一の全プラットフォーム対応！Brook Gaming「Brook Fighter Starburst」

台湾発のプロゲーマー向け周辺機器ブランドBrook Gamingは、全ボタン型格闘コントローラー「Brook Fighter Starburst」を発売しました。

Brook Gaming「Brook Fighter Starburst」

『ストリートファイター6(Street Fighter 6)』『鉄拳8(Tekken 8)』の登場により、世界中の格闘ゲームシーンはかつてない盛り上がりを見せています。

各種eスポーツ大会、Twitchストリーマー、VTuber、KOLたちの活発な議論が飛び交う中、世界最高峰の格闘ゲームイベント「EVO 2024」では、参加者数が過去最多を記録。

さらに、hololiveとStreet Fighter 6がコラボプロモーションを実施し、格闘ゲームの熱狂はますます加速しています。

この影響で、多くの新規プレイヤーが格闘ゲームの世界へ足を踏み入れています。

「従来のコントローラーでは思うようにコンボをつなげられない…」「アーケードスティックを試したいけど、操作が難しそう…?」そんな方にぴったりのBrook Fighter Starburst。

近年、全ボタン型格闘コントローラーがプロ選手やトッププレイヤーの間で急速に普及し、CAPCOM CUP 11世界大会の優勝者を含む、伝説的なプレイヤーやトッププロ十数名がすでに採用しています。

軽くて、薄くて、持ち運ぶの超簡単!

■全プラットフォーム対応!進化した全ボタン型格闘コントローラー

Brook Fighter Starburstは、世界初のPS5・PS4・Xbox Series X|S・Nintendo Switch・PCに対応した全ボタン型格闘コントローラーです。

アダプター不要のネイティブ接続により、どのプラットフォームでもすぐにプレイ可能。

Brookは長年、格闘ゲーマーたちから「最も信頼できる格闘用PCBメーカー」として評価されており、その技術力を活かした超低遅延入力は、あなたの操作を完璧にサポートします。

さらに、Brook Fighter Starburstは303mm×130mm×25mmという超コンパクト設計。

まるで持ち運び可能なメカニカルキーボードのようなサイズ感で、バッグに入れてどこへでも持ち運べます。

また、マグネット式の保護カバーが付属しており、プレイスタイルに合わせて最適な角度に調整可能。

さらに、調節可能なショルダーストラップ付きで、いつでもどこでも快適にバトルへ挑めます!

ホットスワップ対応のキースイッチ、カスタマイズ可能なアートワークパネルで、あなただけのオリジナルコントローラーに仕上げることも可能!

そして、戦闘開始時には5種類のRGBライトエフェクトが点灯し、戦場でクールに輝く。

「ただ強いだけじゃない、カッコよく戦え!」

■製品の特長

● 全プラットフォーム対応:Brook Fighter Starburstは、現時点で唯一PS5・PS4・Xbox Series X|S・Switch・PCにネイティブ対応した全ボタン型格闘コントローラー。

アダプターなしでダイレクト接続が可能。

● 内蔵SOCDモード:CAPCOM/Neutralモード対応、国際大会の基準を満たし、プロレベルの操作感を体験可能。

● 超低遅延技術:Brookの最上級格闘ゲーム専用PCBを搭載し、競技レベルの超低遅延を実現。

POM素材のショートストロークスイッチにより、スムーズで素早いキー入力が可能。

● 多機能サポート:ジョイスティックエミュレーションモード、タッチパッド、LOCKモード(誤操作防止)を搭載。

PS5の全てのゲームに対応し、格闘ゲームだけでなく様々なジャンルのゲームで活躍。

● 持ち運びやすいデザイン:高級感のあるマグネット式保護カバー、2段階調整可能なスタンド、ショルダーストラップ付属。

軽量&コンパクトで、スタイリッシュなデザインが特徴。

■Brook Fighter Starburst販売サイト

● Amazon公式ストア

Brook Fighter Starburst Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWSNDQ6Z?th=1

など

