山口県と一般社団法人山口県観光連盟は、「おいでませ ふくの国、山口」スペシャルアンバサダーの石川佳純さん(山口市出身)が出演する、「絶景」「体験」「グルメ」をテーマとした観光プロモーション動画を公開しました。

山口県/山口県観光連盟「山口県観光PR動画」

山口県と一般社団法人山口県観光連盟は、「おいでませ ふくの国、山口」スペシャルアンバサダーの石川佳純さん(山口市出身)が出演する、「絶景」「体験」「グルメ」をテーマとした観光プロモーション動画を公開。

◇動画紹介

「おいでませ ふくの国、山口」にふさわしい、豊かな自然が創り上げた「絶景」、アウトドアや歴史巡り・温泉など心躍る特別な「体験」、海の幸・山の幸が織りなす極上「グルメ」。

石川さんが見て、触れて、食べて感じた、幸福感あふれるその魅力を若手シンガーソングライター芦田菜名子さんによるオリジナルの楽曲に乗せて楽しめます。

<動画の見どころ>

・世界文化遺産登録を目指す「錦帯橋」(岩国市)、ユネスコ世界ジオパークの国内候補地に推薦された「秋吉台」(美祢市)、町並みの一部が世界文化遺産に登録されている萩城下町(萩市)など、山口県が世界に誇るスポットを石川佳純さんが巡り、旅情を誘います。

萩城下町では石川さんが着物姿で散策し、“着物が似合う「萩」”を体現しており必見です。

・山口県のグルメとして抜群の知名度を誇る「ふぐ刺し」、「瓦そば」のほか、「長州海鮮うにしゃぶ」、「長州チキンステーキ」といった2024年に開発されたばかりの新ご当地グルメも登場し、山口県ならではの食の魅力を紹介しています。

<以下、石川佳純さんのコメント>

東は岩国市から西は下関市まで、山口県の色々な場所を巡ってきました!

歴史を感じたり、美味しいものを食べたり、大自然を満喫したり…。

改めて私の大切なふるさとである山口県の素晴らしさを堪能しながら、楽しく撮影することができました。

山口の魅力が凝縮された動画になっていますので、ぜひご覧いただき、たくさんの方に訪れてほしいです。

◇動画のプロモーションについて

2025年3月22日(土)〜28日(金)の7日間、東京都渋谷区の渋谷駅前交差点(通称:渋谷スクランブル交差点)沿いに位置する大型ビジョン5基においてシンクロ(同時)放映を実施します(9時〜24時の間に15秒バージョンの動画を30回/日放映)。

【スペシャルアンバサダー石川佳純(いしかわかすみ)さん】

1993年2月23日生まれ。

山口県山口市出身。

両親の影響で7歳から卓球を始める。

小学校卒業後、大阪 ミキハウスへ卓球留学。

インターハイで3連覇、全日本ジュニアでは史上初の4連覇。

17歳で全日本選手権女子シングルス優勝、その後3連覇を含め通算5度の日本一に輝く。

2012年ロンドンオリンピックの団体戦で銀メダルを獲得し男女を通じて日本卓球史上初の五輪メダリストとなり、16年リオデジャネイロオリンピックで銅、21年東京オリンピックで銀、団体戦で3個のメダルを獲得。

世界選手権には2007年から14回出場、団体戦で合計8個のメダルを獲得、2017年デュッセルドルフ大会では吉村真晴選手とのペアで混合ダブルス金メダルを獲得した。

2023年5月、現役引退を発表。

引退後は「石川佳純47都道府県サンクスツアー」で全国各地を訪ね、卓球を通じて経験した卓球の魅力、スポーツの楽しさを伝えている。

2023年9月に「おいでませ ふくの国、山口」スペシャルアンバサダーに就任。

スペシャルアンバサダーの石川佳純

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 石川佳純出演!山口県観光連盟「山口県観光PR動画」 appeared first on Dtimes.