SUPER BEAVER、ドラマ『バニラな毎日』劇中歌「片想い」MV公開決定。俳優・木戸大聖の出演が明らかに
SUPER BEAVERが、新曲「片想い」のミュージックビデオが3月24日21時に公開されることが発表された。さらに、ミュージックビデオに俳優・木戸大聖が出演することも明らかになった。
楽曲「片想い」は1月より NHK総合で放送が開始され3月13日に最終回を迎えたNHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中にて、木戸大聖演じるロックバンドのボーカル・静が3月6日の放送回で歌唱したSUPER BEAVERの書き下ろしの新曲だ。SUPER BEAVERが歌唱、演奏する楽曲「片想い」は各配信ストアにて配信している。
リリース情報
配信：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Kataomoi_NamidanoSyotai
CD購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Kataomoi_NamidanoShotai
◆初回生産限定盤A（CD+BD）
SRCL-13173〜4 5,500円（税込）
・Disc1（CD）
01. 片想い
02. 涙の正体 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)
・Disc2（特典Blu-ray）
- 2024.09.21 稲佐山公園 野外ステージ
＜都会のラクダ 野外TOUR 2024 〜ビルシロコ・モリヤマ〜＞
01. 閃光
02. 青い春
03. 決心
04. めくばせ
05. ひたむき
06. 予感
07. そして繋がる
08. 儚くない
09. 愛しい人
10. 美しい日
11. 突破口
12. 切望
13. ハイライト
14. 東京
15. アイラヴユー
16. 小さな革命
◆初回生産限定盤B（CD+DVD）
SRCL-13175〜6 5,000円（税込）
・Disc1（CD）
初回生産限定盤A、通常盤と共通
・Disc2（特典Blu-ray）
初回生産限定盤Aと共通
◆通常盤（CD）SRCL-13177 1,100円(税込)
初回生産限定盤A、Bと共通
ライブ情報
2025年4月5日（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2025年4月6日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
◆SUPER BEAVER 20th Anniversary＜都会のラクダ TOUR 2025 〜ラクダトゥウェンティー〜＞
2025年4月22日（火）大阪・Zepp Osaka Bayside
2025年4月23日（水）大阪・Zepp Osaka Bayside
2025年5月8日（木）愛知・名古屋 COMTEC PORTBASE
2025年5月9日（金）愛知・名古屋 COMTEC PORTBASE
2025年6月3日（火）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
2025年6月4日（水）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
◆Zepp Shinjuku(TOKYO) 2nd Anniversary＜SUPER BEAVER 都会のラクダSP 〜新宿育ちの、ラクダ〜＞
2025年4月17日（木）東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)
◆＜20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム＞
2025年6月20日（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム
2025年6月21日（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム
関連リンク
◆SUPER BEAVER オフィシャルX
◆SUPER BEAVER オフィシャルInstagram
◆SUPER BEAVER オフィシャルTikTok
◆SUPER BEAVER結成20周年特設サイト
◆NHK夜ドラ『バニラな毎日』HP