日本初の酒蔵オーベルジュを独占して宿泊！御宿 富久千代

佐賀県鹿島市は、日本酒「鍋島」で有名な富久千代酒造が運営する日本初の酒蔵オーベルジュ『御宿 富久千代』のペア宿泊券をふるさと納税返礼品として提供開始しました。

御宿 富久千代

佐賀県鹿島市は、日本酒「鍋島」で有名な富久千代酒造が運営する日本初の酒蔵オーベルジュ『御宿 富久千代』のペア宿泊券をふるさと納税返礼品として提供開始。

これまで佐賀県鹿島市では、ふるさと納税制度を地元の特産品のPRの場として活用してきました。

これからは、鹿島市の魅力をもっと知っていただき、ファンになっていただくために、体験型の返礼品に力を入れていきたいと考えています。

その1つとして、富久千代酒造様が営まれる『御宿 富久千代』を登録しました。

この返礼品への申込みを通じて、鹿島市を訪れるきっかけとなることを期待しています。

■『御宿 富久千代』について

鹿島市の浜地区・古枝の大村方区にまたがる肥前浜宿は江戸時代から酒造りがさかんに行われてきた宿場町であり、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

この地で生まれた日本酒「鍋島」が、世界最大規模・最高権威と評されるインターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)2011で日本酒部門の最優秀賞『チャンピオン・サケ』に選ばれました。

「鍋島」を手掛ける1923年創業・富久千代酒造様の「まちの景観を守りつつ未来につなげていきたい」という考えから、1780年代に建てられた旧商家を修復・改築して「宿泊もできるレストラン(オーベルジュ)」として再生されました。

■『御宿 富久千代』の特長

<歴史ある家屋でゆっくりとくつろげる>

ゆっくりとお食事を堪能されたあと、そのまま泊まることができるのがオーベルジュの魅力です。

『一日一組限定』一棟貸しの宿であるため、古き良き日本家屋を独り占めし、だれにも気兼ねすることなくくつろぐことができます。

<九州の山海の幸&宿泊者限定の「鍋島」を堪能>

佐賀をはじめとする九州の山海の幸を使って一品ごとに工夫した創作料理に、通常では販売していないオーベルジュ限定の鍋島を含め、20種類以上の日本酒「鍋島」の中から最も相性の良い鍋島を提案し、ふるまいます。

料理

御宿 富久千代 客室

■返礼品概要

名称 :御宿 富久千代 ペア宿泊券(1泊2日 夕食・朝食込)

寄附額:1,000,000円

内容 :通常非公開の富久千代酒造酒蔵を杜氏や蔵人が案内します。

